Leonel Fernández encabezará intensa agenda en Santiago

La agenda del expresidente Fernández incluye encuentros sectoriales con instituciones dinámicas de la ciudad

Leonel Fernandez

José Alfredo Espinal
José Alfredo Espinal

Santiago.- El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, encabezará desde hoy una intensa agenda que lo llevará hasta el domingo por varios municipios y distritos municipales de la provincia, con actos de juramentación de nuevos dirigentes y militantes que se integrarán formalmente a esta organización, como parte de su proceso de fortalecimiento y expansión con miras a las elecciones del 2028.

Entre las personas que serán juramentadas se encuentran la exgobernadora de Santiago, Ana María Domínguez, varios exdiputados, actuales y pasados regidores, y otros dirigentes políticos y militantes tanto de los partidos de la Liberación Dominicana (PLD), Partido Revolucionario Moderno (PRM) y Reformista Social Cristiano (PRSC).

Además, la agenda del expresidente Fernández incluye encuentros sectoriales con instituciones dinámicas de la ciudad, entre los que se destacan almuerzos con 63 asociaciones empresariales que componen la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (Acis).

