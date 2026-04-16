Leonel Fernández recibe la comisión oficial; socializan sobre crisis mundial

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El expresidente Leonel Fernández recibió ayer a los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Industria y Comercio, Eduardo Sanz Lovatón, de la comisión oficial del Gobierno designada para socializar ideas y estructurar acciones que eviten un deterioro de la economía s por la crisis en Medio Oriente.

Tanto Paliza como Fernández valoraron el encuentro como positivo y provechoso porque “este es un momento que requiere de unidad nacional y comprensión”.

La reunión, que inició pasada las 6:00 de la tarde y que se prolongó por más de una hora, se llevó a cabo en las instalaciones de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

“Este es un momento que requiere de unidad nacional y comprensión. En nuestro país, al margen de nuestras diferencias, sí hay espacio de diálogo y concertación, sobre todo cuando República Dominicana lo necesita”, dijo Paliza.

Fernández sostuvo que “en estas circunstancias, el diálogo resulta importante para mantener la estabilidad del país y la cohesión interna; además de poder mirar con optimismo hacia el futuro”.

El encuentro se centró en tres ejes para enfrentar la crisis mundial que son protección social y estabilidad de precios; protección del aparato productivo y dinamización económica; y reasignación del gasto público para mantener la estabilidad económica.

El encuentro de ayer es parte del proceso de consultas del Gobierno con representantes de los sectores productivos, gremiales y sociales en busca de consensos de manera que las medidas que se adopten para evitar que la crisis afecten a los más vulnerable.

“En nuestro país, al margen de nuestras diferencias, sí hay espacio de diálogo y concertación, sobre todo cuando la República Dominicana lo necesita”, dijo el ministro Paliza.

Aunque el expresidente Fernández dijo que en la reunión no se presentó un plan concreto para enfrentar una posible crisis, Paliza refirió que ya el Gobierno ejecuta varios programas y citó los subsidios a los combustibles, a fertilizantes y la inyección de recursos a los programas sociales.

“Hemos tenido un diálogo cordial y respetuoso entre las delegaciones”, dijo el expresidente Fernández y agregó que “estamos siempre dispuestos a mantener el diálogo abierto para todo lo que sea el provecho para el país”.

Dijo que el equipo económico del Partido Fuerza del Pueblo se mantiene en sesión permanente y los calificó como el “gobierno de la sombra”. Dijo que ante cualquier circunstancia, hay que defender la estabilidad democrática y al pueblo dominicano.