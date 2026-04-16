Leonel Fernández valora diálogo sobre crisis, pero dice los sacrificios debe asumirlos el Gobierno

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El presidente del partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, valoró como “cordial y respetuoso” el encuentro sostenido con una comisión oficial, al tiempo que afirmó que los sacrificios que puedan derivarse de la actual coyuntura deben ser asumidos por el Gobierno y comunicados con transparencia a la población.

Al ofrecer declaraciones a la prensa tras la reunión, Fernández explicó que durante el intercambio fueron presentadas las perspectivas del Gobierno sobre el contexto actual, marcado por tensiones geopolíticas internacionales y sus posibles efectos en la economía dominicana.

“Hemos tenido un diálogo cordial y respetuoso entre las delegaciones… estamos siempre dispuestos a mantener el diálogo abierto para todo lo que sea el provecho para el país”, expresó.

El líder de la Fuerza del Pueblo sostuvo que, aunque existen diferencias en la forma de interpretar la realidad nacional, hay coincidencias en la necesidad de preservar la estabilidad democrática como base del desarrollo y el bienestar colectivo.

En ese contexto, enfatizó que cualquier escenario de sacrificio debe ser asumido por el propio Gobierno y explicado con claridad a la ciudadanía. “El gobierno tiene que transmitirle a la población que está en disposición de asumir ciertas medidas”, indicó.

Fernández señaló que la organización respaldará toda iniciativa que contribuya a la cohesión nacional frente a una crisis externa, al tiempo que ejercerá su rol crítico ante decisiones que puedan afectar al pueblo dominicano.

De su lado, José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, valoró positivamente el encuentro y agradeció la apertura del presidente Fernández y de la Fuerza del Pueblo para escuchar las propuestas del Gobierno.

Paliza explicó que estas reuniones forman parte de una ronda de consultas con sectores políticos, sociales y productivos, en un contexto internacional complejo cuyos efectos impactan la economía nacional.

Asimismo, destacó que, pese a ese escenario, existen indicadores que permiten cierto optimismo, como el crecimiento de las exportaciones, el dinamismo del turismo y la estabilidad de variables macroeconómicas.

El funcionario solicitó mantener abierto este canal de comunicación y expresó el interés del Gobierno de poder regresar a consultar en futuras ocasiones, a fin de dar seguimiento a la evolución del contexto y a las medidas que se adopten.

En el encuentro participaron por el Gobierno José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia; Eduardo Sanz Lovatón, ministro de Industria y Comercio; Alexis Cruz, viceministro de Economía; y Luis Madera, viceministro de Coordinación y Seguimiento de la Presidencia.

Por la Fuerza del Pueblo participaron, además de Fernández, Antonio Florián, secretario general; Daniel Toribio, secretario de Finanzas y miembro de la Dirección Política; Rafael Camilo, secretario de Planificación y Desarrollo y miembro de la Dirección Política; Hainvajo Ng Cortiñas, secretario de Economía; y Nathanael Concepción, miembro de la Dirección Política.