Leonel ve preocupante captura en Venezuela

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El expresidente Leonel Fernández afirmó ayer que la operación militar de los Estados Unidos, con la captura del presidente Nicolás Maduro, en Venezuela genera una profunda preocupación en la región y advirtió sobre posibles consecuencias para la estabilidad política, la paz y la seguridad internacional.

En una alocución anoche, en cadena de radio, televisión y medios digitales, Fernández sostuvo que la situación, aún en desarrollo, obliga a redoblar los esfuerzos diplomáticos para evitar un mayor deterioro del escenario regional y cualquier derramamiento de sangre que afecte al pueblo venezolano.

El presidente de la Fuerza del Pueblo indicó que la salida a la crisis venezolana sólo puede encontrarse mediante el diálogo político y la búsqueda de consensos entre los propios venezolanos, como vía para alcanzar una paz duradera que garantice la convivencia civilizada, el progreso y el bienestar social.

El dirigente político opositor recordó que uno de los factores que condujo al actual escenario fue el cuestionamiento a la legitimidad de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, proceso en el que participó como observador y donde señaló que no podía proclamarse un ganador sin la presentación de las actas de escrutinio correspondientes.

Recomendó diálogo político

Fernández Indicó que esa posición fue asumida tras consultas con expertos electorales de las Naciones Unidas, representantes del Centro Carter, y asesores internacionales. Entonces recomendó impulsar un diálogo político interno genuino, orientado a la reconciliación y la estabilidad de Venezuela.

El líder de la FP manifestó que de haberse atendido sus recomendaciones, compartidas luego por otros observadores, se habría podido evitar el agravamiento de la crisis y el escenario de confrontación que hoy preocupa a la comunidad internacional.

Cuestionó lo que definió como una defensa parcial de la democracia que no toma en cuenta principios fundamentales como la soberanía, la integridad territorial y la libre determinación de los pueblos, valores que asegura han guiado la actuación de la Fuerza del Pueblo.

El expresidente también lamentó que República Dominicana haya perdido la oportunidad de consolidarse como un espacio regional para la mediación y la resolución pacífica de conflictos y reiteró que toda controversia entre Estados debe resolverse conforme a la Carta de las Naciones Unidas y la de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Fernández llamó a la sensatez, la tolerancia y el diálogo, tanto a nivel interno en Venezuela como en el plano internacional.