Ley Sectorial Costera: clave para proteger los ecosistemas marinos, según Viceministro

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Santo Domingo, 16 de abril de 2026. El Viceministro de Recursos Costeros y Marinos José Ramón Reyes hizo un llamado al Senado de la República para que conozca y apruebe la Ley Sectorial Costera y Marina, iniciativa que reposa en ese hemiciclo. De igual forma, exhortó a las autoridades nacionales y locales a unirse en una estrategia conjunta para enfrentar el sargazo que afecta gravemente los ecosistemas marinos del país.

El funcionario explicó que la Ley Sectorial Costera y Marina es una herramienta fundamental para ordenar el uso del litoral, proteger los manglares, arrecifes y dunas, y establecer responsabilidades claras en la gestión de la zona costera. “Contar con este marco legal es urgente para blindar nuestro principal activo turístico y pesquero”, indicó.

Viceministro de Recursos Costeros y Marinos, José Ramón Reyes

Respecto al sargazo, advirtió que las arribazones masivas están provocando daños severos: muerte de pastos marinos y corales por falta de luz y oxígeno, afectación a las tortugas que anidan en playas, y pérdidas económicas en comunidades costeras. “El sargazo no es un problema solo de Turismo o Medio Ambiente. Necesitamos una respuesta de Estado que involucre a todos los niveles de gobierno, sector privado y academia”, sostuvo.

“Pedimos al Senado de la República que coloque en agenda y apruebe la Ley Sectorial Costera y Marina. Es la base para una gestión moderna y sostenible de nuestras costas. Al mismo tiempo, llamamos a alcaldías, gobernaciones, la Armada, el sector hotelero y las comunidades a coordinar acciones inmediatas contra el sargazo, porque cada día que pasa el daño a los ecosistemas es mayor”, expresó el Viceministro de Recursos Costeros y Marinos.

El Viceministerio reiteró su disposición de acompañar técnicamente al Congreso en la discusión de la ley y de articular la mesa interinstitucional de recursos costeros y marinos.