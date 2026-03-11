Todo listo para proyectar partido entre RD y Venezuela en la Plaza Santo Domingo del malecón

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Alcaldía del Distrito Nacional y Grupo de Medios Panorama tienen todo listo para la proyección en pantalla gigante del juego del Clásico Mundial de Béisbol entre República Dominicana y Venezuela a partir de las 7:00 de la noche en la Plaza Santo Domingo del malecón.

La iniciativa es un regalo la alcaldesa Carolina Mejía, en colaboración con el Grupo de Medios Panorama, plataforma oficial de la transmisión del magno evento deportivo, para que los capitaleños puedan disfrutar del encuentro al aire libre con el mar Caribe de fondo, en una ubicación estratégica como es la icónica plaza ubicada en la avenida George Washington esquina Abraham Lincoln.

Tanto el equipo dominicano como el venezolano llegan a este encuentro con récord de tres victorias sin derrotas.

El ganador del juego evitará enfrentarse en segunda ronda a Japón, otro de los grandes favoritos.