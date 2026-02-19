Diputada Liz Mieses: “El futuro del país se construye desde una capital fuerte y con liderazgo firme”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La diputada del Distrito Nacional, Liz Mieses, afirmó que el desarrollo sostenible de la República Dominicana comienza con una capital organizada, moderna y estratégicamente fortalecida.

Mieses destacó que Santo Domingo no solo concentra el mayor peso demográfico e institucional del país, sino que marca el rumbo político, económico y social de la nación. “Cuando la capital avanza con planificación, orden y liderazgo, la República Dominicana avanza con estabilidad y dirección”, expresó.

La legisladora reiteró la importancia de consolidar una visión de Capitalidad que fortalezca el gobierno local y permita proyectar la ciudad como motor nacional de desarrollo, inversión y competitividad.

Asimismo, resaltó que el país vive una etapa de liderazgo femenino sólido, preparado y con visión de Estado. “Las mujeres estamos demostrando que sabemos gobernar con firmeza, cercanía y resultados. El liderazgo que hoy transforma la capital tiene la capacidad de conducir con éxito el futuro nacional”, sostuvo.

Mieses concluyó señalando que la República Dominicana necesita continuidad en el orden, dirección clara y liderazgo probado. “Lo que hoy se consolida en la capital es una muestra del rumbo que puede seguir el país: crecimiento, estabilidad y visión de futuro”.