Llama a evitar proselitismo en la Navidad

Santiago.- El alcalde de este municipio y miembro de la Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Ulises Rodríguez, llamó ayer a la clase política local y nacional a respetar el ambiente navideño para no intoxicar a la sociedad dominicana con campaña partidaria a destiempo.

“No se debe intoxicar al pueblo con politiquería en las calles. Debemos vivir el ambiente de la Navidad respetando a la gente, dejar la política para su momento y cuando la ley lo permita”, afirmó.

El alcalde Rodríguez habló en esos términos, durante el acto de lanzamiento del programa “la Ruta de la Limpieza Navideña Eco5-RD”, para garantizar la limpieza óptima del municipio durante las fiestas navideñas, un proyecto adscrito a la Presidencia de la República, para ejecutar la disposición final de los residuos sólidos a nivel nacional durante el presente mes.

Desde este lunes, las 25 unidades recolectoras de basura adicionales a las disponibles en Santiago estarán circulando por la ciudad durante todo el día para garantizar la limpieza durante el fin de año.

La ruta de la limpieza consiste en la circulación de una flota de camiones recolectores, además de equipos pesados, unidades volquetas y volteos, para impactar de forma integral toda la ciudad.

Ulises Rodríguez dijo que la Alcaldía trabajará de la mano como un solo gobierno, Gobierno central y Gobierno local.

“Por eso es que la gente habla de la transformación y ojo con eso, porque si queremos resolver las cosas de una localidad, de una ciudad, de un país, la única forma es trabajando juntos en unidad y de manera coordinada “, señaló.