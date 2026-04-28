Llaman a las autoridades para que eduquen a la sociedad financieramente

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A juicio del dirigente de izquierda de esta ciudad, Francisco Miguel Herrera, muchos de los males del trabajador dominicano luego de su pensión o jubilación, vienen como consecuencia por no tener los conocimientos elementales de cómo manejar su economía una vez haya concluido su vida laboral.

En ese sentido les hizo un llamado a las autoridades para que junto a las entidades financieras del sector privado establezcan un proyecto educativo con relación al tema del manejo financiero personalizado.

Entiende, que el Código de Trabajo y la Ley 87-01 hablan de proteger al trabajador, pero estas regulaciones sólo intervienen cuando hay un conflicto, cuando estas deben también prevenir y educar con relación al sobreendeudamiento, los préstamos informales al 20% mensual, lo que a su vez crea ansiedad que rompe familias.

Dijo el también politólogo que los datos confirman que el 52% de los dominicanos teme no poder pagar al menos una de sus deudas actuales, el 24% planea usar ahorros para cumplir el 21% pedirá prestado a un familiar o amigo, mientras que la inflación es la principal preocupación financiera para el 59%, seguida por el empleo con 52%.

“Fíjate, el miércoles 22 de abril llegó a mi oficina un trabajador con una notificación de suspensión emitida por su empleador, una empresa reconocida de San Francisco de Macorís. Conversé con él para entender su situación y las razones detrás de la medida. Sus respuestas, más que aclarar el caso, me llevaron a una reflexión profunda”, dijo.

Reflexionó que un trabajador dominicano puede pasar veinte, treinta o más años en una empresa y llegar a su jubilación con deudas por lo que se hace necesario instruir sobre el tema de la educación financiera, para evitar que cientos y miles de personas una vez hayan concluidas sus vidas laborales, y con una edad muy avanzadas tienden a formar parte de lo que son los llamados cinturones de miserias.

“Hace treinta y tres años que este trabajador (continúa diciendo) sirvió en la misma empresa y había manejado su vida económica con un salario de 27 mil pesos y un bono de 2 mil —hoy; antes era menos— a lo largo de todo ese tiempo. Le pregunté con sinceridad: —Hermano, ¿qué hiciste en estos 33 años para prepararte ante cualquier eventualidad? Él bajó la mirada. Pensó. Y respondió, casi en voz baja, como quien se escucha a sí mismo por primera vez: —La verdad… nada”, expresó Herrera.