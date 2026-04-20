El llanto de la madre de Deivy Carlos Abreu: "Mi hijo no se merecía esa muerte tan mala, él era bueno"

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Entre lágrimas y con evidente dolor, la madre de Deivy Carlos Abreu Quezada pidió justicia tras la muerte de su hijo, quien fue atacado por un grupo de motoconchistas en Santiago.

“Yo lo que le pido a las autoridades es justicia. De verdad, justicia para mi hijo. Mi hijo no se merecía esa muerte tan fuerte, tan mala”, expresó Sofía Quezada.

Sin poder contener el llanto, insistió en que su hijo era una buena persona.

“Dios tiene que castigar y cobrar la muerte de mi hijo. Mi hijo era bueno”, dijo.

Proceso judicial en curso

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra siete hombres acusados de participar en el crimen.

De acuerdo con la acusación, los imputados habrían perseguido e interceptado a la víctima hasta el Palacio de Justicia de Santiago, donde intentó resguardarse.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, instruyó presentar cargos preliminares por asesinato.

Según la Policía Nacional, Abreu Quezada fue agredido físicamente y recibió una herida punzocortante en el muslo derecho.

Posteriormente, fue trasladado por el sistema 9-1-1 a un centro de salud, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.