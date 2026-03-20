¿Por qué llueve hoy en RD? Última actualización de las autoridades

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El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que las lluvias pasajeras, de intensidad débil a moderada, registradas desde tempranas horas de este viernes en localidades de Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y otras provincias cercanas, se deben al acercamiento de un sistema frontal acompañado de una vaguada.

Asimismo, indicó que durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, la actividad de precipitaciones se intensificará, generando aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales, especialmente en las provincias bajo niveles de alerta meteorológica: Monte Cristi, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, Santiago Rodríguez y Elías Piña.

En cuanto a las temperaturas, el INDOMET comunicó que se mantendrán agradables durante la noche y la madrugada, especialmente en las zonas montañosas y sus valles, donde podrían registrarse nieblas o neblinas.

Además, recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro, debido a viento y oleaje anormal. “El resto de las costas se encuentra en condiciones normales”, dijo la institución.