El clima
¿Por qué llueve hoy en RD? Última actualización de las autoridades
Recomiendan a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), navegar con precaución
El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) informó que las lluvias pasajeras, de intensidad débil a moderada, registradas desde tempranas horas de este viernes en localidades de Puerto Plata, Monte Cristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia y otras provincias cercanas, se deben al acercamiento de un sistema frontal acompañado de una vaguada.
Asimismo, indicó que durante la tarde y hasta las primeras horas de la noche, la actividad de precipitaciones se intensificará, generando aguaceros de moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento ocasionales, especialmente en las provincias bajo niveles de alerta meteorológica: Monte Cristi, Dajabón, Valverde, Puerto Plata, Santiago Rodríguez y Elías Piña.
El País
Meteorología pronostica lluvias moderadas a fuertes
EMILIO GUZMÁN M.
En cuanto a las temperaturas, el INDOMET comunicó que se mantendrán agradables durante la noche y la madrugada, especialmente en las zonas montañosas y sus valles, donde podrían registrarse nieblas o neblinas.
Además, recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas en la costa atlántica, desde Cabo Engaño (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), navegar con precaución cerca del perímetro costero y evitar aventurarse mar adentro, debido a viento y oleaje anormal. “El resto de las costas se encuentra en condiciones normales”, dijo la institución.