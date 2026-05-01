Bajo lluvia y entre lágrimas: así fue la vigilia por víctimas del Jet Set

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Ni la lluvia detuvo a familiares, sobrevivientes y allegados de las víctimas del colapso del Jet Set, quienes la noche de este jueves realizaron una vigilia frente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para exigir justicia por la tragedia que dejó 236 fallecidos.

Con sombrillas en mano y velas encendidas, los asistentes rindieron homenaje a las víctimas mortales con un acto cargado de simbolismo y dolor.

“Hoy encendimos 236 velas que simbolizan a nuestros seres queridos que no están, mesas vacías, padres, madres, hijos y hermanos que no están”, expresó Yensen durante la actividad.

“Nuetros muertos no están solos, no los vamos a abandonar, y menos en este momento”, agregó.

Uno de los momentos más emotivos de la noche ocurrió cuando familiares de víctimas y sobrevivientes contaron, vela en mano, hasta el número 236, cifra que representa la cantidad de personas fallecidas tras el colapso de la discoteca.

La actividad también estuvo acompañada de canciones cristianas, mientras familiares recordaban entre lágrimas a sus seres queridos.

Entre los presentes estuvo Wilton Tejada, padre de Melissa Yismel Tejada, una de las víctimas mortales, quien aseguró que las condiciones del clima no serían un impedimento para continuar su reclamo.

“La lluvia no será jamás un obstáculo para nosotros exigir justicia. En medio del dolor y del llanto, nosotros estamos aquí”, manifestó.

La vigilia inició alrededor de las 7:00 de la noche y consistió en un encendido de velas en memoria de las víctimas, como símbolo de amor, recuerdo y exigencia de justicia en medio del proceso judicial que se sigue por el caso.