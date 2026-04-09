Lluvias del 8 de abril dejaron más de mil viviendas afectadas y 5 mil personas desplazadas

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Las intensas lluvias provocadas por una vaguada este miércoles ha dejado hasta el momento más de 1,000 viviendas afectadas, comunidades incomunicadas y miles de personas desplazadas.

Así lo dio a conocer el más reciente informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emitido este jueves a las 12: 20 pm.

Tabla de contenido

El reporte preliminar indica que 1,024 viviendas han resultado afectadas, de las cuales 23 presentan daños parciales y otras 32 han sido destruidas.

Esta situación ha obligado a 5,120 personas a ser evacuadas y desplazadas a zonas seguras.

Además, las lluvias han provocado la incomunicación de al menos 20 comunidades y una carretera afectada.

En la provincia Monte Plata, unas 11 comunidades permanecen aisladas.

Infraestructura

MINERD

En cuanto a la infraestructura, 186 centros escolares han sufrido daños, incluyendo filtraciones, inundaciones y colapso de estructuras como verjas perimetrales.

Agua potable

Sector agua

El impacto también ha sido significativo en el servicio de agua potable.

Un total de 20 acueductos se encuentran fuera de servicio, afectando a más de 193,000 usuarios.

Mientras que otros sistemas presentan fallas por turbidez del agua, daños eléctricos e inundaciones, elevando la cifra total de afectados a más de 400,000 personas sin acceso regular al servicio.

La Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, (CAASD), que, debido a las crecidas de Ríos

Arroyos y cañadas,

Fueron afectados 2 Sistemas de Agua, Entre ellos: Sistema Isa Mana, Haina Manoguayabo y Sistema Isabela, se encuentran fuera de servicio por Turbidez del agua, por fallas en los sistemas de Alimentación Eléctrica, Fallas en

los Paneles Eléctricos y daño en el Motor eléctrico por Inundaciones, afectando un total de (219,312) usuarios del servicio Agua Potable.

Se recomienda en la Costa Caribeña navegar con precaución y sin aventurarse mar adentro a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, debido a vientos y oleaje anormal en aguas abiertas.

Para este próximo domingo, se prevé un incremento gradual del oleaje en algunas zonas del litoral

costero Atlántico

Datos puntuales

-Se mantienen unas (15) provincias en Alerta Verde por posible Inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

-Se recomienda precaución a los conductores en las carreteras, debido a la reducción de la visibilidad por lluvias fuertes y vías encharcadas sobre todo las provincias bajo alerta.

-Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua, no hacer uso de balnearios, debido a la turbiedad y el volumen de agua que aún mantienen.

-Se mantiene la prohibición del uso de ríos, arroyos y cañadas en las provincias bajo alerta.

-34% de los acueductos afectados de la CAASD, han sido recuperado.

-37.5% de los acueductos afectados del INAPA, han sido recuperado.