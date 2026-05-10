¿Más lluvias y calor intenso? Lo que le espera a República Dominicana para próximos días

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El analista meteorológico Jean Suriel advirtió que República Dominicana continuará bajo un ambiente muy caluroso durante los próximos días, acompañado de lluvias moderadas y episodios de aguaceros en distintas regiones del territorio nacional.

De acuerdo con una publicación realizada este domingo en sus redes sociales, algunas precipitaciones ya comenzaron a aparecer en el panorama meteorológico dominicano debido al elevado contenido de humedad y las altas temperaturas registradas en el mar Caribe.

Suriel explicó que para esta tarde podrían desarrollarse aguaceros moderados en localidades de la Cordillera Central, así como en provincias del sur, sureste, noreste, norte y noroeste del país, producto de la humedad marina y el intenso calor vespertino. Además, alertó sobre una sensación térmica “muy calurosa” en gran parte del territorio.

El especialista indicó que mañana lunes continuarán algunas lluvias moderadas durante la madrugada en el litoral caribeño, mientras que cerca del mediodía volverán a incrementarse las temperaturas. En horas de la tarde, se prevén períodos lluviosos dispersos asociados a los vientos húmedos.

Para el martes, señaló que una nueva vaguada se acercará al país acompañando al frente frío número 40, situación que aumentará la nubosidad y las precipitaciones después del mediodía y al final de la tarde.

Suriel agregó que el miércoles persistirán los efectos de la vaguada, aunque el sistema frontal no llegará directamente a República Dominicana. Sin embargo, pronosticó lluvias más fuertes en la región del Cibao, con potencial de inundaciones urbanas, mientras el calor continuará siendo sofocante.

Asimismo, explicó que el jueves podrían registrarse lluvias moderadas en la mañana sobre el sur, sureste y la Cordillera Central. En la tarde, las precipitaciones se extenderían hacia otras zonas del país debido a la influencia de la vaguada y los vientos húmedos, incluyendo algunas ráfagas de viento.

En cuanto al viernes, el predictor señaló que la vaguada comenzará a alejarse del territorio dominicano, aunque sus remanentes nubosos seguirán provocando lluvias dispersas en horas de la mañana hacia el litoral caribeño y en la tarde sobre provincias del Cibao.