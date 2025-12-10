Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

El País

Solo lluvias de corta duración

Meteorología prevé afectarán a La Romana, San Pedro de Macorís, San C ristóbal, Peravia, Pedernales, Barahona y el Gran Santo Domingo

Imagen de referencia

Imagen de referencia

Publicado por
EMILIO GUZMÁN M.

Creado:

Actualizado:

En:

Hoy ocurrirán chubascos de corta duración en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Pedernales, Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional, que podrían perdurar hasta la tarde hacia el suroeste.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que una vaguada débil, con bajo contenido de humedad, se acercará a la parte oriental del territorio nacional.

El organismo que predice las condiciones del tiempo pronosticó que las temperaturas estarán un poco bajas, en especial en zonas montañosas y valles.

Para el Gran Santo Domingo, Meteorología prevé cielo despejado y escasas precipitaciones. La temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.

Pronostico extendido

Para mañana, Indomet anticipa que una vaguada traerá chubascos dispersos hacia La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales.

Sobre el autor

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.

tracking