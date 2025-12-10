El País
Solo lluvias de corta duración
Meteorología prevé afectarán a La Romana, San Pedro de Macorís, San C ristóbal, Peravia, Pedernales, Barahona y el Gran Santo Domingo
Hoy ocurrirán chubascos de corta duración en La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Pedernales, Barahona, Santo Domingo y el Distrito Nacional, que podrían perdurar hasta la tarde hacia el suroeste.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que una vaguada débil, con bajo contenido de humedad, se acercará a la parte oriental del territorio nacional.
El organismo que predice las condiciones del tiempo pronosticó que las temperaturas estarán un poco bajas, en especial en zonas montañosas y valles.
Para el Gran Santo Domingo, Meteorología prevé cielo despejado y escasas precipitaciones. La temperatura mínima estará entre 21 °C y 23 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.
El País
Meteorología prevé lluvias moderadas
EMILIO GUZMÁN M.
Pronostico extendido
Para mañana, Indomet anticipa que una vaguada traerá chubascos dispersos hacia La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales.