Lluvias no dan tregua: estas son las provincias en alerta hoy

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó a dos provincias en alerta amarilla y a otras 11 en verde, debido a las lluvias de moderadas a fuertes que inciden sobre el país, asociadas a una vaguada en varios niveles de la troposfera.

Según indicó la institución, las provincias en alerta amarilla son Monseñor Nouel y San José de Ocoa.

En tanto, en alerta verde se encuentran Santo Domingo, San Cristóbal, La Vega, el Distrito Nacional, Santiago, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Duarte —en especial el Bajo Yuna—, Elías Piña y Dajabón.

Respecto a las condiciones marítimas, el COE informó sobre oleaje peligroso y vientos moderados, por lo que exhortó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas a navegar con precaución desde Cabo Cabrón (Samaná) hasta Cabo San Rafael (La Altagracia).

“Además, a los bañistas y usuarios en general, les advertimos sobre riesgo de corrientes de resaca, por lo que deben consultar los organismos de socorro antes de hacer uso de esos balnearios. En el resto de la costa atlántica y la caribeña, las condiciones marítimas se encuentran normales”, agregó.

Provincias en alertaFuente externa

Otras recomendaciones

✓ Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, la Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y este Centro de Operaciones de Emergencias, a través del Tel: 809-472-0909, 9-1-1, *462 de la OPTIC.

✓ Seguir los lineamientos y orientaciones de los organismos de protección civil.

✓ Ante la ocurrencia de aguaceros, los residentes en zonas de alto riesgo que habitan próximo a ríos, arroyos y cañadas deben estar atentos y tomar las medidas de precaución necesarias ante posibles crecidas e inundaciones repentinas.

✓ Las personas deben abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

✓ Se recomienda precaución a los conductores en las carreteras, debido a la reducción de la visibilidad por lluvias fuertes y vías encharcadas, sobre todo en las provincias bajo alerta.