Lluvias no darán tregua: vaguada pre-frontal y frente frío se apoderarán de 21 provincias

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Gran Santo Domingo y varias provincias del país amanecieron este sábado bajo un cielo gris, lluvias intensas desde la madrugada y temperaturas más frescas, producto de una vaguada prefrontal que incide sobre el territorio nacional.

Y las precipitaciones no se detienen.

Se prevén fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento durante gran parte del día.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que el frente frío se ubica sobre el vecino Haití, mientras la vaguada prefrontal que le antecede continúa generando inestabilidad sobre República Dominicana.

Desde las primeras horas de la mañana se observan nublados acompañados de aguaceros dispersos en La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, Azua, Peravia, Barahona, Pedernales y el Gran Santo Domingo.

Para la tarde, el frente frío se desplazará directamente sobre el país, lo que provocará que las lluvias se intensifiquen y se extiendan hacia otras localidades.

Indomet prevé fuertes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en las provincias mencionadas, así como en Santiago, San Juan, Valverde, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez y Samaná.

Al iniciar la noche, las precipitaciones comenzarán a disminuir de manera gradual a medida que el sistema salga del territorio nacional, dando paso a un cielo con nubes dispersas y menores lluvias hacia la madrugada del domingo.