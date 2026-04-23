Lluvias dejan 16 acueductos fuera de servicio y múltiples incidencias en RD

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este jueves que las intensas lluvias registradas en gran parte del territorio nacional han provocado la salida de servicio de 16 acueductos, afectando a una población de 232,107 usuarios, según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).

Agrega, a través de un boletín emitido a las 11:15 a.m., que las precipitaciones también han generado inundaciones urbanas, deslizamientos de tierra, crecidas de ríos y afectaciones a infraestructuras en distintas provincias, conforme a reportes de la Defensa Civil.

Tal es el caso de La Vega, específicamente en el municipio de Constanza, donde se produjeron inundaciones urbanas que anegaron el Politécnico Gastón F. Deligne, así como el centro educativo CECAINI, ubicado en la comunidad La Colonia Japonesa.

Mientras que en Puerto Plata, un deslizamiento de tierra en el municipio de Altamira, comunidad Palmar Grande, afectó parcialmente el tránsito, el cual fue restablecido posteriormente. Además, se reportó un incremento en el caudal del río Canoa, en el balneario Agua Fría. En Villa Montellano, tres personas fueron albergadas de manera preventiva en la escuela Isaura Tucker O’Neil.

En la provincia Duarte, se ha producido el desbordamiento del río Caño Azul, en la comunidad de Los Contreras, mientras que en Valverde se mantiene bajo monitoreo el río Amina, cuyo nivel ha incrementado.

Asimismo, en Samaná las autoridades clausuraron de manera preventiva el balneario Salto del Limón tras registrarse un aumento en su caudal, situación que continúa bajo vigilancia.

También, en San Juan se reportó la caída de dos árboles, afectando parcialmente dos viviendas.

En tanto, en San José de Ocoa, se produjo un deslizamiento de tierra en la Loma de Buey Tato, que afectó de forma parcial el tránsito, el cual fue restablecido.

El COE, además, reiteró el llamado a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.