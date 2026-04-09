Lluvias dejan 5,120 personas desplazadas

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó ayer en la tarde que debido a las crecidas de ríos, arroyos y cañadas producto de las lluvias ocurridas la madrugada del miércoles resultaron afectadas 1,024 viviendas, mientras fueron desplazadas y evacuadas 5,120 personas.

Asimismo, se informó que 20 comunidades están incomunicadas y que 19 ciudadanos se encuentran en albergues. De acuerdo al informe, debido del colapso de una pared perimetral registrado en sector Los Altos de Villa Verde, perdió la vida la niña Nashali María Alcántara, de un año y ocho meses de edad.

En el mismo incidente resultó lesionada su madre, Ana Cristina de Mota, quien presentó fractura en una de sus piernas y fue asistida por personal de la Cruz Roja.

En la mañana, el presidente Luis Abinader informó que desde tempranas horas de ayer, se dispusieron medidas para asistir a las familias afectadas por las fuertes lluvias ocurridas, sobre todo, en el Gran Santo Domingo, y precisó que el gobierno ha invertido cinco mil millones de pesos en el saneamiento y mejora del drenaje y por eso los daños fueron menores.

“Nosotros hemos invertido más de 5,000 millones de pesos en cañadas y por eso los daños son hoy menores”, precisó, tras agregar que nunca se habían construido más de 8 kilómetros de cañada “y ya nosotros hemos construido más de 20 kilómetros y están en proceso casi 50 kilómetros de cañada”.

En ese contexto, citó el trabajo realizado en la avenida Luperón, donde se ha implementado un túnel para el drenaje y mitigar los problemas de inundación.

El mandatario participó en la rueda de prensa ofrecida desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), donde explicó que, a través de la Dirección de Asistencia Social y Comunitaria (Dasac), se están distribuyendo ayudas en alimentos, tanto calientes como crudos a las personas afectadas. “También vamos a ayudar, como lo hemos hecho en otras ocasiones, a aquellas familias en estado vulnerable que han sufrido daños, especialmente, en el Gran Santo Domingo”, puntualizó.

Al referirse a las zonas más afectadas, citó el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos, Pedro Brand y Santo Domingo Norte.

“Estaremos atentos. El Gobierno está movilizado para atender cualquier situación que se presente”, aseguró.

En tanto, sobre los cuestionamientos surgidos por la alegada falta de información sobre las lluvias, el director del COE, mayor general retirado Juan Manuel Méndez, explicó que los niveles de alerta deben emitirse antes del impacto de un evento y sustentarse en informes técnicos.

Agregó que desde Semana Santa, el Gran Santo Domingo se encuentra en alerta verde, por lo que la población debía mantenerse alerta y adoptar las medidas preventivas de lugar.

Aclaró que las precipitaciones que han impactado varias zonas del país desde la semana pasada mantienen el suelo saturado.

Medidas administrativas

Anoche, el Ministerio de Educación informó que se mantiene la suspensión de docencia para hoy jueves en las provincias y regionales educativas bajo alerta amarilla y se levanta la suspensión en provincias en alerta verde.

De acuerdo al tercer informe del COE, en el caso de la provincia San Cristóbal, debido a las crecidas de ríos, el tramo carretero Cambita Garabitos / Los Cacaos presenta múltiples obstrucciones por deslizamientos de tierra, dificultando la movilidad y el acceso entre ambos municipios. Además, se encuentran incomunicadas las comunidades de San Francisco, Cumía y La Jagüita, por crecida del Río Yubazo, lo que impide el tránsito vehicular y peatonal en la zona. Fueron totalmente destruidas unas (5) viviendas y 5 parcialmente afectas en Barrio Nuevo. Además, unas (23) personas fueron desplazadas, debido a la caída de muro de contención del Río Nigua. También 3 parcialmente afectadas y un local comercial en el Barrio Los Molinos, Sector Los Coquitos, para un total (18) personas fueron desplazadas, debido a la crecida al Río Nigua, de igual forma la crecida afecto muro de contención. Además, debido a la crecida del Río Nigua y el Arroyo Pimentel unas (7) viviendas fueron destruidas y 15 parcialmente afectadas en el Barrio 5 de abril, para un total 45 personas fueron desplazadas.