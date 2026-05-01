Lluvias golpean RD: más de 8 mil desplazados y 45 comunidades incomunicadas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las intensas lluvias que han afectado gran parte del país han dejado miles de personas desplazadas, viviendas afectadas y decenas de comunidades incomunicadas, según el más reciente boletín del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

De acuerdo con el organismo, unas 8,495 personas han sido desplazadas, mientras que 1,699 viviendas resultaron afectadas, 63 de forma parcial y cinco quedaron destruidas. Además, 45 comunidades permanecen incomunicadas a causa del desbordamiento de ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra.

Entre las provincias con mayores incidencias figura El Seibo, donde el desbordamiento de una cañada obligó al traslado preventivo de 172 personas, entre ellas 136 niños y 36 adultos, del CAIPI del sector Ginandiana hacia casas de familiares y amigos.

En esa misma provincia, el desbordamiento del río El Seibo dejó incomunicadas parcialmente las comunidades Isabelita y La Piedra, en Pedro Sánchez, así como el paso por el puente badén del kilómetro 7 de la carretera El Seibo-Pedro Sánchez. También el río Kisibani afectó el tránsito entre El Cuey y Cañada La Vaca.

En Monte Plata, un deslizamiento de tierra en la autopista Juan Pablo II afectó parcialmente el tránsito en la carretera de Samaná. Asimismo, el desbordamiento de los ríos Ozama y Guanuma dejó parcialmente incomunicadas varias comunidades, entre ellas La Cuaba, Yamasá, Mama Tingó y Peralvillo.

Mientras, en Bayaguana, el río Guayabito destruyó una vivienda en el sector Las Cañitas, donde dos personas fueron rescatadas y trasladadas a casas de familiares.

Otra de las provincias golpeadas es Puerto Plata, donde un deslizamiento de tierra afectó parcialmente el tránsito en la carretera turística Puerto Plata-Santiago.

Además, en Sosúa, el desbordamiento del río Bella Vista inundó 50 viviendas en los sectores Maranatha y La Boca de la Cañada. También se reportaron comunidades incomunicadas en Montellano y Cangrejo por el desbordamiento del río Arroyo de Leche.

En Santiago Rodríguez, las lluvias provocaron inundaciones urbanas que afectaron varias viviendas en sectores como Cámbelen, El Tamarindo, La Joya y Montazo-Vallecito. También ocho viviendas resultaron inundadas en la comunidad Romerillo por el vertido de la presa del mismo nombre.

En el boletín emitido a las 7:10 de la mañana de este jueves, el COE también reportó incidencias en Montecristi, La Vega, San Pedro de Macorís, Duarte, Dajabón y María Trinidad Sánchez, con inundaciones urbanas, caída de árboles, desbordamiento de ríos y afectaciones al tránsito.

En San Pedro de Macorís, por ejemplo, el río Soco dejó incomunicadas varias comunidades, entre ellas Concho Primo, Diego, Loma Alduey, Campiña y Cabeza de Toro.

Ante la situación, instituciones como la Defensa Civil, la Cruz Roja Dominicana y el Ministerio de Defensa mantienen operativos de monitoreo, evacuaciones preventivas y asistencia en las provincias bajo alerta.

La Cruz Roja informó además que en Santiago Rodríguez realizó el rescate de 15 personas en zonas inundadas y activó mecanismos de apoyo para ampliar la asistencia a las familias afectadas.