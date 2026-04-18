Lluvias marcarán el sábado: Indomet modifica alertas por posibles inundaciones y granizadas

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Las lluvias marcarán la jornada de este sábado en gran parte del país, mientras el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) modificó los niveles de alerta y aviso meteorológico para 24 provincias.

El Centro Nacional de Pronósticos informó que estos niveles responden al riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra y granizadas aisladas. Advirtió, además, que las condiciones podrían variar en las próximas 24 a 72 horas.

En alerta se encuentran Dajabón, Duarte, Puerto Plata, Espaillat, Azua, Santiago, Santiago Rodríguez, Hermanas Mirabal, Samaná, Valverde, La Altagracia, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez y Monseñor Nouel.

Mientras que en aviso están San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, La Vega, San Juan, el Gran Santo Domingo y San Cristóbal.

Pronóstico del tiempo

Indomet indicó en su boletín de las 6:00 de la mañana que durante primeras horas se registrarán lluvias pasajeras, débiles a moderadas, sobre localidades de La Altagracia, Samaná, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, El Seibo y Duarte, mientras que en el resto del país predominará un cielo con ligeros incrementos nubosos.

Para la tarde, se prevé un aumento de las precipitaciones, que podrían ser de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo (incluido el Distrito Nacional), Monte Plata, San José de Ocoa, La Vega, San Juan, Santiago Rodríguez y Elías Piña, entre otras provincias bajo alerta y aviso.

Temperaturas

Las temperaturas se sentirán calurosas, especialmente en horas de la tarde, debido al flujo de viento del este/sureste, que es húmedo y cálido. La sensación térmica será más elevada en zonas urbanas.

Ante estas condiciones, se recomienda vestir ropa ligera, ingerir suficientes líquidos y evitar la exposición prolongada al sol.