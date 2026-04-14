Lluvias obligan el desplazamiento de más de 30 mil personas en RD: conozca los daños causados

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Las lluvias registradas durante los últimos días en la República Dominicana han provocado el desplazamiento de unas 30,500 personas, además de múltiples daños en distintas zonas del territorio nacional.

La información fue ofrecida este martes por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), a través de un boletín emitido a las 12:00 del mediodía, en el que indica que 6,100 viviendas han resultado afectadas.

Asimismo, reportó que una carretera y seis puentes resultaron afectados, mientras que 28 comunidades permanecen incomunicadas.

En tanto, señala que el Instituto de Agua Potable y de Alcantarillado (INAPA) notificó que, debido a las fuertes lluvias, unos 54 acueductos se encuentran totalmente fuera de servicio, afectando a una población de 648,978 usuarios.

De su lado, la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) indicó que, debido a las crecidas de ríos, arroyos y cañadas, fueron afectados dos sistemas de agua, entre ellos: sistema Isa-Mana y sistema Duey.

“Se encuentran fuera de servicio por turbidez del agua, por fallas en los sistemas de alimentación eléctrica, fallas en los paneles eléctricos y daño en el motor eléctrico por inundaciones, afectando un total de (404,978) usuarios del servicio de agua potable”, detalla el COE en su informe.

Otros daños

A continuación, presentamos los daños provocados por las lluvias hasta el momento en cada provincia, de acuerdo con el COE.

Informa la Sectorial de Salud del COE que, en el municipio Montellanos, por crecida de un río se inundó el Hospital Dolores de la Cruz, presentando afectaciones en la estructura y todos los equipos médicos. Se requiere instalar un hospital móvil en Montellanos para dar servicio a la población; mientras tanto, se está viabilizando iniciar los servicios de consultas generales en un multiusos y los casos mayores enviarlos al Hospital Ricardo Limardo. Hospital móvil del COE, instalado.

DISTRITO NACIONAL

Informa la Defensa Civil que, debido a las fuertes lluvias, se produjeron inundaciones urbanas en las avenidas 27 de Febrero, Independencia y George Washington. También, debido a las lluvias, cayeron varios árboles en la avenida Máximo Gómez con George Washington. Se procedió a la remoción de escombros y al despeje de vías.

SANTO DOMINGO

Informa la Defensa Civil que, debido a las fuertes lluvias, en la avenida Enrique Jiménez Moya varios árboles cayeron. Se procedió a la remoción de escombros y al despeje de vías. Además, se produjo una granizada y fuertes lluvias, lo que incidió en los sectores: avenida España, Los Mameyes, Ensanche Isabelita y Brisas del Este, Boca Chica y La Caleta, lo que dificultó grandemente el tráfico vehicular.

Debido a las fuertes lluvias acaecidas y la saturación del suelo, cayeron varios árboles en el sector Los Furgones, los mismos ocasionaron daños al tendido eléctrico.

PUERTO PLATA

Informa el Cuerpo de Bomberos de Los Hidalgos que realizó un levantamiento en la comunidad de La Boca, específicamente en la entrada de Los Puchulo y la comunidad de los Altos de Unijica, e identificó que aproximadamente 220 metros lineales de gaviones fueron arrastrados por la fuerte crecida del río Unijica. Esta situación pone en peligro la comunidad de Unijica.

Informa la Defensa Civil que, debido a la crecida del río Guanuma, quedó incomunicada la comunidad.

ESPAILLAT

Informa la Defensa Civil que en el municipio de Sabaneta de Yásica, producto de las fuertes lluvias y la saturación del suelo, se produjo un socavón en el puente Sabaneta de Yásica.

SAN JOSÉ DE OCOA

Informa la Defensa Civil que, debido a la crecida de una cañada sin nombre, se produjeron inundaciones urbanas en la comunidad Las Auyamas de Nizao.

INDEPENDENCIA

Informa la Defensa Civil que, debido al aumento del cauce del arroyo pertinente, se incomunicaron las comunidades de La Descubierta y el distrito municipal Boca de Cachón.

MONTE PLATA

Informa la Defensa Civil que se desbordó el río Yabacao, dejando incomunicadas totalmente las comunidades de San Pedro y Doña María Cevicos. Además, por la crecida del río La Savita, quedó incomunicado temporalmente el paso Hatillo con Monte Plata. Todo volvió a la normalidad.

En Bayaguana, debido a las fuertes lluvias, se produjeron inundaciones urbanas y unas 12 viviendas fueron anegadas en el barrio La Conejeadas. Todo volvió a la normalidad.

LA VEGA

Informa la Defensa Civil que, debido a las fuertes lluvias, se generaron inundaciones en la carretera del Santo Cerro y Carrera de Palma; no hay viviendas afectadas hasta el momento.

SAMANÁ

Informa la Defensa Civil que, debido al desbordamiento del río Grigrí, resultaron 5 viviendas anegadas.

SAN JUAN

Informa la Defensa Civil que, debido a un ventarrón, colapsó un poste del tendido eléctrico, afectando parcialmente una vivienda; no hay desplazados. También, debido al aumento del cauce del río Mogollón, fueron desplazadas 35 personas. Además, se produjeron inundaciones urbanas, anegando 2 viviendas y un comercio; no hubo desplazados. Por la crecida de la cañada Gajo de Pedro fue afectado parcialmente el puente badén que comunica con la comunidad Derrumbadero; hay paso vehicular. También colapsó una verja perimetral de una escuela de la comunidad Sabana Alta.

HATO MAYOR

Informa el Cuerpo de Bomberos de Sabana de la Mar que, debido a las crecidas del río Magua, se registraron inundaciones en la sección Magua, perteneciente al distrito municipal Elupina Cordero (Las Cañitas), específicamente en el sector Los Macos, calle Los Macos, dejando 18 viviendas inundadas y un hotel afectado.

Informa la Defensa Civil que, producto del aumento del cauce del río Mogollón, fueron desplazadas 35 personas. Además, debido a las lluvias, se produjeron inundaciones urbanas, anegando 2 viviendas y un comercio; no hubo desplazados.

SAN CRISTÓBAL

Informa la Defensa Civil que, debido a las fuertes lluvias, se desbordó una cañada en el sector 30 de Marzo, donde 15 viviendas resultaron anegadas y 14 personas desplazadas. Además, se recibió la llamada del Sistema 911 informando que en Villa Altagracia se produjeron inundaciones urbanas en algunos sectores, ocasionando anegación de viviendas y personas desplazadas; hasta el momento se desconoce el número, debido a que se realizan las labores pertinentes.

También se han producido múltiples inundaciones en distintos sectores del municipio: Los Arremangados, El Edén, Los Charleses, La Torre, Villa Nueva, Centro del Pueblo, barrio Caribe y La 30 de Marzo. Zonas incomunicadas: distrito municipal Medina y distrito municipal La Cuchilla. Las inundaciones han provocado acumulación significativa de agua en calles, viviendas y zonas vulnerables, dificultando el tránsito y generando riesgos para los residentes. Todo volvió a la normalidad.

Asimismo, debido a la saturación de los suelos, se produjo un deslizamiento de tierra en la carretera Yaguate–Valdesia; se procedió a colocar cinta perimetral para advertir a los conductores.

SAN PEDRO DE MACORÍS

Informa la Defensa Civil que se desbordó el río Soco, dejando incomunicadas las comunidades: Concho Primo, Digo, Loma Alduey, Campiña, Platanito, Bejucal, Cabeza de Toro, Guanábano y Regajo.

También, por el desbordamiento del río Guasa, quedaron incomunicadas las comunidades de Ramón Santana–San Pedro de Macorís. Todo volvió a la normalidad.

EL SEIBO

Informa la Defensa Civil que, en la comunidad de Pavón, fueron rescatadas con vida dos personas de nombre Benerito Doroteo y otra de generales desconocidas, cuando intentaban cruzar el arroyo. Además, por desbordamiento del río Seibo, quedó incomunicado el casco urbano del Seibo y las comunidades de La Cuchilla y Arroyo Grande.

SANTIAGO

Informa la Defensa Civil que fueron desplazadas 20 personas por la proximidad de sus viviendas a la cañada del Diablo, como medida preventiva.

BAHORUCO

Informa la Defensa Civil que, por desbordamiento del río El Manguito, unas 2 viviendas quedaron anegadas y fueron desplazadas 2 familias (10 personas) a casas de familiares y amigos. También, por crecida de la cañada La Penda, quedó incomunicada parcialmente la carretera Neiba–Villa Jaragua. Todo volvió a la normalidad.

VALVERDE

Informa la Defensa Civil que, por desbordamiento del río Amina, el tránsito en la carretera que conduce hacia Mao, Amina–Mao Santiago, fue interrumpido temporalmente. Todo volvió a la normalidad.

SAMANÁ

Informa la Defensa Civil que, debido a las fuertes lluvias, se produjeron inundaciones urbanas en la comunidad de El Limón. Además, se registraron inundaciones en la carretera Bulevar del Atlántico.

SAN JOSÉ DE OCOA

Informa la Defensa Civil que, debido a las fuertes lluvias, se produjeron inundaciones urbanas en el casco urbano y en Los Campamentos. Todo volvió a la normalidad.