Lluvias solo en algunos poblados de tres regiones

El vaticinio de hoy del Instituto de Meteorología es sin cambios apreciables, no obstante, indica en su parte del lunes, que ayer no fue actualizado, que el viento del este/noreste y los remanentes nubosos asociados al sistema frontal en disipación, genertarán incrementos nubosos ocasionales durante el día y noche, con posibles aguaceros dispersos hacia poblados del noreste, sureste, valle del Cibao y la vertiente norte de la cordillera Central.

Para anoche, indicaba que en la costa caribeña, los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, debían navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro debido a viento y olas anormales. En tanto, en la Atlántica predice condiciones normales.