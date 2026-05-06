Lluvias serán escasas hoy y habrá mucho calor en República Dominicana

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

La lluvias para hoy serán muy escasas sobre la mayor parte del país, pronosticó ayer el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que además no descarta que en la tarde ocurran chubascos dispersos y aisladas tronadas hacia poblados El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez y Dajabon.

El organismo que predice las condiciones del tiempo informó que las temperaturas seguirán muy calurosas, debido a la época del año y al viento cálido del sureste.

En ese sentido, Meteorología recomienda a la gente ingerir mucho líquidos, vestir ropas ligeras y de colores claros y no tomar sol de 11:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.