Lluvias siguen en gran parte del territorio nacional

Hoy continuarán las lluvias sobre Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago y Santo Domingo.

El Instituto Dominicano de Meteorología informó, que las precipitaciones ocurrirán en la mañana y se extenderán hasta la tarde y que serán provocadas por el flujo de viento del noreste. El Indomet pronosticó temperaturas bajas en la noche en especial en montañas y valles del país, donde también podrían presentarse densas nieblas debido a la estación del año (invierno). El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene alerta amarilla para Puerto Plata y verde para Montecristi.

Pronóstico extendido

Este jueves Meteorología prevé que la vaguada traerá lluvias moderadas, con ráfagas de viento en La Altagracia, Samaná y María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, La Vega, Santiago y Santo Domingo.