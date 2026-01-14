LMD analiza con partidos sentencia uso de suelo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Liga Municipal Dominicana (LMD) convocó a representantes y consultores jurídicos de las entidades asociativas municipalistas, secretarios de asuntos municipales de los partidos mayoritarios y expertos municipalistas, para conocer y analizar juntos el nuevo criterio emitido por el Tribunal Constitucional (TC), en la sentencia TC/1373/25 para fijar las atribuciones de las alcaldías y los concejos de regidores sobre uso de suelo.

Una nota dice que el presidente de la LMD, Víctor D´Aza, motivó el encuentro, debido a la relevancia de lo dispuesto por el TC para el ejercicio de esa potestad municipal y la gobernabilidad en los territorios.

“Resulta fundamental que todos los actores vinculados a la municipalidad promovamos una adecuada orientación a las autoridades municipales, sobre el contenido de esta sentencia, de modo tal que continuemos reforzando el buen gobierno para la gestión territorial”, sostuvo.

El texto explica que entre los secretarios de asuntos municipales de los partidos participaron Kelvin Cruz, por el Revolucionario Moderno; Ignacio Ditrén, por Fuerza del Pueblo; Francis Jorge, por el Partido de la Liberación Dominicana y Víctor Feliz, por el Revolucionario Dominicano.

Indica que también estuvo el presidente de la Asociación Dominicana de Regidores (Asodore), Elías Reynoso y representantes de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu).