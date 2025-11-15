LMD celebra graduación de alcaldes pedáneos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Liga Municipal Dominicana (LMD) celebró este viernes la segunda graduación de alcaldes pedáneos de todo el país, reforzando la importancia de su función en las comunidades.

Un documento de prensa indica que un total de doscientos alcaldes recibieron su certificado tras completar las horas educativas requeridas. El presidente de la LMD, Víctor D´Aza, encabezó este segundo acto de graduación del curso “Gestión de alcaldías pedáneas” y destacó el papel crucial de los alcaldes pedáneos, recordando que el objetivo del curso es fortalecer sus capacidades para ejercer una gestión local eficiente, participativa y transparente. Esta formación está alineada con los principios del buen Gobierno, en cumplimiento de la Ley 176-07 y orientada hacia el desarrollo sostenible de sus comunidades.

D´Aza enfatizó en el alto compromiso y disposición al servicio que deben caracterizar a quienes ejercen la función de alcalde pedáneo, ya que su rol es clave en la resolución y mediación de conflictos sociales.

En este sentido, se comprometió, como presidente de la LMD, a continuar con los programas de formación en los distintos niveles educativos para alcaldes pedáneos.

Claudio Lugo, director del Instituto de Capacitación Municipal (ICAM) de la LMD, enfatizó que estas formaciones seguirán extendiéndose por todo el país.

Los temas abordados durante este ciclo formativo incluyeron el marco normativo que regula las funciones del alcalde pedáneo, habilidades de planificación y organización comunitaria, así como el fortalecimiento de las capacidades de liderazgo, mediación y comunicación.