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Dos son menores

Localizan a tres personas desaparecidas

El reporte policial señala que fueron localizados dos adolescentes: una de 17 años, reportada como desaparecida el 28 de abril que estaba en Mao y uno haitiano de 13 años

Palacio de la Policía Nacional, sede central de la institución del orden.

Palacio de la Policía Nacional, sede central de la institución del orden.

José Alfredo Espinal
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José Alfredo Espinal

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Santiago.- La Policía informó ayer la localización de tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas en hechos separados ocurridos en el mes de abril. Todas se encuentran bien.

El reporte policial señala que fueron localizados dos adolescentes: una de 17 años, reportada como desaparecida el 28 de abril que estaba en Mao y uno haitiano de 13 años, reportado desaparecido el 28 de abril que estaba La Canela. Ambos fueron entregados a sus padres en Santiago.

En otro hecho, un hombre de 38 años, reportado como desaparecido el 1 de abril, regresó a su casa tras haberse ido voluntariamente a un centro de rehabilitación en San Juan.

Sobre el autor
José Alfredo Espinal

José Alfredo Espinal

Licenciado en Comunicación Social, con una maestría en Gerencia de Recursos Humanos y diplomados en periodismo de investigación y relaciones Públicas. Docente y estudiante de término de la carrera de Derecho.
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