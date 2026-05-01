Localizan a tres personas desaparecidas

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- La Policía informó ayer la localización de tres personas que habían sido reportadas como desaparecidas en hechos separados ocurridos en el mes de abril. Todas se encuentran bien.

El reporte policial señala que fueron localizados dos adolescentes: una de 17 años, reportada como desaparecida el 28 de abril que estaba en Mao y uno haitiano de 13 años, reportado desaparecido el 28 de abril que estaba La Canela. Ambos fueron entregados a sus padres en Santiago.

En otro hecho, un hombre de 38 años, reportado como desaparecido el 1 de abril, regresó a su casa tras haberse ido voluntariamente a un centro de rehabilitación en San Juan.