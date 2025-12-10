“La lucha contra la corrupción debe ser de forma preventiva”

Publicado por Luisa Blanco Creado: Actualizado:

Para mantener la imparcialidad del sistema judicial en la República Dominicana es importante fomentar la investigación, a fin de combatir grandes organizaciones criminales y de corrupción, con un trabajo serio que involucre las instituciones financieras, Policía Nacional, Procuraduría, Contraloría y hasta con la intervención del sector privado, lo que permitirá tener un mejor país, con una justicia en equidad para todos los ciudadanos en igualdad de condiciones.

Así lo explicó Eugenio Elías Campos Lucero, jefe de la Unidad de Anticorrupción de la fiscalía nacional de Chile, quien impartió la conferencia “Desafíos de la lucha contra la corrupción: una mirada general” en el marco del primer congreso “Lucha contra la corrupción: desafíos y oportunidades en RD y la región”, un evento de la Procuraduría General de la República, la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), el cual contó con la participación de los responsables de esas áreas y expertos nacionales e internacionales que disertaron sobre estrategias, desafíos y avances en materia de prevención y combate a la corrupción.

Campos Lucero, quien encabezó el juicio oral más extenso por corrupción pública llevado adelante por el Ministerio Público, conocido como el caso “Verde Austral”, que involucra delitos de asociación ilícita, malversación de caudales públicos y lavado de activos al interior de Carabineros de Chile, afirmó que la Procuraduría General de este país ha hecho un trabajo encomiable en combatir organizaciones criminales y delitos de corrupción que se han iniciado gracias a la eficiente labor de cada uno de los fiscales.

“Conozco el sistema judicial dominicano porque abrazamos muchas instituciones en común: tenemos un código procesal penal también de novata creación y compartimos también muchos de los delitos, aquellos particularmente de lavados de activos y un sistema acusatorio, que es muy similar al chileno”, expresó el destacado jurista durante una entrevista exclusiva para este diario.

¿Qué se debe hacer en la República Dominicana para ponerle un candado a la corrupción?

Creo que primero que nada hay que poner la pelota en el piso, si me permiten el termino futbolístico, desde el punto de vista de que todos los países tenemos corrupción, unos que otros en diferente cantidad de casos, pero todos tenemos el mismo flagelo. Yo creo que no hay una receta milagrosa sobre este punto, pero la mejor recomendación es el trabajo mancomunado, no tan solo de la fiscalía y la policía, eso ya eso no es suficiente, lo importante es tener una cooperación interinstitucional donde cada una de las entidades que luchan contra la corrupción puedan enfrentarla desde el punto de vista preventivo, en la búsqueda oportuna de información.

De igual manera, ponderó que es importante capacitar al cuerpo policial en cada investigación porque siempre son datos complejos y extensos y no se pueden trabajar como delitos comunes.

“La ruta del dinero”

A su entender, es imprescindible ir tras la ruta del dinero. “Aquí el objetivo número uno debe ser ese porque tanto como el crimen organizado y las grandes organizaciones por corrupción, lo que buscan es dinero y por ello es importante intervenir con investigaciones oportunas de una manera rápida poder recuperar en el menor plazo posible ese dinero y de esta forma evitar que el mismo ingrese a la economía formal”.

Al ser cuestionado acerca de qué hizo Chile para tener un sistema judicial independiente,respondió que “Luego de una discusión de hace muchos años con el Congreso y la Academia de mi país logramos la independencia en la investigación. Es ahí que nace nuestro Ministerio Público como organismo autónomo e independiente”.

Eugenio Campos, encabezó el el caso “Verde Austral”.

En cuanto al caso de la más grande red de corrupción en la historia de SeNaSa, el célebre abogado reconoció que es un proceso que está actualmente en manos de la justicia.“Los imputados se están investigando y la fiscalía ha logrado medidas cautelares, entendemos que el tribunal ha reaccionado de acuerdo con la seriedad y gravedad del caso”.