Luis Abinader entrega acueducto en Villa Altagracia; anuncia importantes obras para localidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader afirmó que Villa Altagracia merece mucho más desarrollo y anunció el inicio de la construcción de una ciudad educativa, proyecto que se ejecutará en un plazo estimado de 18 meses.

Durante su visita, también dio a conocer varias obras adicionales destinadas a mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Nuevo acueducto en Villa Altagracia

En el acto, el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Welligton Arnaud recordó el proceso de mejora de los servicios básicos en la localidad. “Todo el que está aquí sabe que el río Isabela nunca permitió que Villa tuviera agua. Esta mañana me acordé de ese proceso al escuchar el discurso de nuestro presidente”, expresó.

Las autoridades destacaron que estas iniciativas forman parte de un plan integral para garantizar acceso a educación, agua potable y otras infraestructuras esenciales, con el objetivo de impulsar el desarrollo sostenible de Villa Altagracia.