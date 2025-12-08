Luis Abinader anuncia en La Semanal el regreso del Festival Presidente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader anunció este lunes que, luego de 10 años de ausencia, el Festival Presidente se realizará en el año 2026.

El mandatario dijo en La Semanal con la Prensa que la Cervecería Nacional Dominicana envió la información a la Presidencia. Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado la fecha para el evento.

Durante el encuentro con representantes de los medios de comunicación, en el Palacio Nacional, se presentó la promoción del tradicional festival.

El 18 de abril de 2007, la Cervecería Nacional Dominicana anunció la cancelación de la edición para ese año debido a la reducción del mercado de cerveza del país, que ya en el primer trimestre de ese año es de más de un 20 % con relación al mismo período del año anterior, y un 30 % con relación a lo que se había proyectado para el 2007.

Su nacimiento en el año 1997, del Festival Presidente se convirtió en el mayor espectáculo de los dominicanos para el mundo. A través de seis entregas han participado 80 artistas nacionales y extranjeros representantes de lo mejor de la música latina del momento.