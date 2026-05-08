Luis Abinader asiste a cena oficial ofrecida por su homólogo de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles

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El presidente Luis Abinader participó este jueves en la cena oficial ofrecida por su homólogo costarricense, Rodrigo Chaves Robles, en honor a los jefes de Estado y de Gobierno que asisten a la transmisión de mando presidencial, celebrada en el Teatro Nacional.

A su llegada, el jefe de Estado dominicano fue recibido por el presidente Rodrigo Chaves Robles y la primera dama Signe Zeikate, con quienes intercambió un saludo protocolar y un abrazo fraternal previo al inicio de la actividad.

En la actividad estuvieron presentes la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado; Su Majestad el Rey de España, Felipe VI; el próximo jefe de Despacho Presidencial, Alexander Estevez Astorga, además de otras altas autoridades y jefes de Estado invitados al encuentro.

Ambas naciones mantienen una relación bilateral sólida, con lazos de cooperación basados en el respeto mutuo, el diálogo político y el impulso del comercio y la inversión, con miras a fortalecer su desarrollo conjunto durante la velada los mandatarios compartieron en un ambiente de cordialidad y diplomacia, reafirmando los lazos de amistad y cooperación, así como el interés común de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales y regionales.

La presencia del mandatario dominicano se enmarca en su agenda internacional orientada a consolidar vínculos políticos, económicos y de cooperación con países de la región.

El presidente Abinader estuvo acompañado por el canciller Roberto Álvarez, quien forma parte de la delegación oficial dominicana que participa en los actos de investidura en Costa Rica.