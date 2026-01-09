Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Reunión 

Luis Abinader convoca Consejo de Ministros extendido para definir prioridades del Gobierno en 2026

Una vez concluidas las tres sesiones de trabajo del día, los funcionarios deberán dedicarse a garantizar la ejecución plena de los proyectos que más aportan a las 10 Metas Priorizadas , bajo criterios de aumento de la eficiencia, transparencia y cercanía con la gente

El presidente encabezó el Consejo de Ministros.

 En el marco del Consejo de Ministros extendido, el presidente Luis Abinader y todo su gabinete desarrollarán este domingo una jornada de trabajo dirigida a priorizar y articular los proyectos mayor impacto favorable en la vida de los dominicanos y en el seguimiento 10 Metas Presidenciales que resumen el programa de gobierno.

En el evento todos los ministros, directores y funcionarios que conforman el Gabinete se organizarán en mesas de trabajo temáticas y sectoriales, para revisar la planificación y el presupuesto del 2026 a la luz de de una lista de prioridades trazadas por el presidente Luis Abinader.

Una vez concluidas las tres sesiones de trabajo del día, los funcionarios deberán dedicarse a garantizar la ejecución plena de los proyectos que más aportan a las 10 Metas Priorizadas , bajo criterios de aumento de la eficiencia, transparencia y cercanía con la gente.

En la jornada los funcionarios del presidente Abinader definirán los mecanismos claros de seguimiento y articulación para revisar, medir y ajustar cada uno de los proyectos durante todo el transcurso del año.

El Consejo de Ministros extendido es el segundo momento de la “Jornada de Articulación: Acciones priorizadas para las metas de gobierno 2026”, iniciada por el Ministerio de la Presidencia en octubre del 2025, con la consulta a representantes de organizaciones sociales que trabajan y representan a sectores poblaciones de mujeres, jóvenes, niñez y envejecientes.

Las decisiones del primer Consejo de Ministros de este año serán de ejecución obligatoria para todos las instituciones, y servirán como punto de partida para evaluar y mejorar el desarrollo de la gestión gubernamental.

