Luis Abinader designa comisión de veeduría para licitación de la Autopista del Ámbar: ¿Quiénes son los "ojos" ciudadanos?

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Santo Domingo.— El presidente Luis Abinader emitió el Decreto núm. 298-26 mediante el cual designa una Comisión de Veeduría Ciudadana para supervisar el proceso de licitación del proyecto “Diseño y Construcción de la Carretera de Conexión entre la Circunvalación Norte de Santiago y la vía Puerto Plata–Sosúa, conocida como Autopista del Ámbar”.

La comisión estará integrada por el obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, Jesús Castro Marte, junto a Franklin Báez Brugal, Pedro Silverio y José Radhames García González, quienes tendrán la responsabilidad de vigilar, dar seguimiento y monitorear el desarrollo del proceso de licitación.

El decreto, firmado el 1 de mayo de 2026 en Santo Domingo, establece esta medida con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y el control social en un proceso de contratación considerado de alto impacto para la conectividad territorial y el desarrollo económico del país.

De acuerdo con el decreto, este órgano podrá recibir observaciones, denuncias y sugerencias de ciudadanos, proveedores y organizaciones, así como emitir informes de seguimiento con hallazgos que podrán ser incorporados al expediente administrativo del proceso.

Asimismo, se establece que las instituciones involucradas, incluyendo el Ministerio de Obras Públicas y el Fideicomiso RD Vial, deberán facilitar a la comisión el acceso a la información relacionada con el proceso, conforme a las disposiciones legales vigentes.

El documento precisa que la Comisión tendrá carácter estrictamente observador y no intervendrá en las competencias del Comité de Compras y Contrataciones ni en la evaluación de ofertas.

Además, los miembros deberán suscribir un compromiso ético previo al ejercicio de sus funciones, declarando su independencia, la inexistencia de conflictos de interés y su deber de confidencialidad.