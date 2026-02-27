Luis Abinader destaca avances en igualdad y protección de los derechos de las mujeres en Rendición de Cuentas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, 27 de febrero de 2026. El presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso con la igualdad de género y la garantía de los derechos de las mujeres durante la Rendición de Cuentas presentada ante la Asamblea Nacional, donde se destacaron importantes avances en protección, autonomía económica, participación laboral y transformación cultural a favor de las mujeres dominicanas.

Durante su intervención, el presidente resaltó que la igualdad entre hombres y mujeres constituye un deber moral del Estado democrático y una política pública basada en resultados concretos, orientada a prevenir la violencia, ampliar oportunidades y fortalecer la inclusión social y económica femenina.

En materia de prevención y atención a la violencia de género, el Gobierno informó que durante el año 2025 se brindaron casi 100 mil atenciones a mujeres en situación de violencia, incluyendo más de 67 mil asesorías legales y 24 mil asistencias psicológicas. Asimismo, la Línea de Emergencia *212 intervino en más de 7 mil casos y las Casas de Acogida ofrecieron protección inmediata a más de 1,200 personas, entre ellas mujeres, niñas y adolescentes.

Sobre estos avances, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, destacó que el 65 % de las personas egresadas de los programas de formación técnica del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) son mujeres, lo que representa cerca de 700 mil dominicanas capacitadas para integrarse al mercado laboral con mayores oportunidades. “Tenemos indicadores para celebrar, pero también para comprometernos a mejorar hacia adelante”, afirmó.

De igual manera, la funcionaria resaltó avances históricos alcanzados por el Gobierno en materia de indicadores socioeconómicos, con énfasis en la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la formación y formalización del empleo, logros que atribuyó a las políticas públicas impulsadas en los últimos años.

Los procesos judiciales derivados de estas acciones permitieron obtener 1,568 sentencias favorables para mujeres víctimas de violencia, mientras que las familias afectadas por feminicidios recibieron acompañamiento social integral y apoyo económico mediante el Programa de Reparación Económica.

Gloria Reyes en rendición de cuentas 2026

Como parte de la estrategia de prevención, se destacó la apertura de la Escuela de Igualdad Magaly Pineda, que capacitó a más de 7,200 personas en derechos humanos, liderazgo femenino y políticas públicas, contribuyendo a la transformación cultural necesaria para erradicar la violencia y la desigualdad.

En el ámbito económico, el Gobierno impulsó la autonomía financiera de las mujeres mediante la formación técnico-laboral de más de 6,300 mujeres, el desarrollo de jornadas de educación financiera y emprendimiento, la capacitación de mujeres como proveedoras del Estado y la entrega de Bonos Mujer para facilitar el acceso a vivienda digna.

Los resultados también se reflejan en indicadores nacionales: por primera vez, la tasa de ocupación femenina supera el 50 %, disminuyó el desempleo de las mujeres y más del 53 % de los nuevos empleos formales fueron ocupados por mujeres, evidenciando una mayor inclusión económica.

En materia de salud y bienestar, se impactó a miles de adolescentes mediante programas de prevención de embarazos y uniones tempranas, además de acciones orientadas a la prevención de la violencia obstétrica y la promoción de los derechos sexuales y reproductivos.

El discurso también resaltó avances en la participación femenina en sectores tradicionalmente masculinizados, incluyendo el ingreso histórico de mujeres jóvenes a la Policía Nacional, así como el impulso a la igualdad en el deporte con el rescate de los Juegos Nacionales de la Mujer.

La ministra de la Mujer indicó que los resultados señalados por el mandatario reflejan una política pública integral que articula prevención, protección, educación, autonomía económica y transformación cultural, consolidando una República Dominicana más justa, inclusiva y con mayores oportunidades para todas las mujeres.