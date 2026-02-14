Luis Abinader destaca trabajo FFAA y PN

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader destacó ayer la labor de oficiales con 35, 30, 25 y 20 años de servicio ininterrumpido en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y afirmó que gracias al trabajo de esas instituciones República Dominicana se ha consolidado como “un faro de paz, tranquilidad y estabilidad en la región”.

“Para mí es un gran orgullo y satisfacción en el día de hoy darles la felicitación por este aniversario de graduación. Siempre he tenido una admiración por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero desde que llegué al Gobierno en el 2020 esa admiración se ha multiplicado y se ha convertido en orgullo, porque ustedes son los que sostienen la paz en nuestra nación”, manifestó en el acto que se llevó a cabo en el Palacio Nacional.

Dijo que en comparación con otros países, República Dominicana, junto a Centroamérica y el Caribe, se mantiene como un referente de estabilidad, pese a los desafíos que significa la situación en Haití. El mayor general Rafael Vásquez Espínola, ERD, aseguró que la seguridad del Estado se construye con formación, cohesión institucional, recursos adecuados, mando profesional, ética, elemento fundamental para garantizar la estabilidad democrática y la confianza.