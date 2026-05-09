Luis Abinader destaca zonas francas de República Dominicana

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader afirmó ayer en Costa Rica que República Dominicana continúa fortaleciendo su modelo de zonas francas, con el objetivo de generar empleos de mayor calidad, mejores salarios y nuevas oportunidades para la población dominicana.

Tras destacar a esa nación centroamericana como un referente regional en el desarrollo de zonas francas, el mandatario dominicano señaló que su país avanza hacia una transformación industrial enfocada en innovación y la tecnología, impulsando áreas estratégicas para aumentar la competitividad y atraer inversiones internacionales.

Un modelo exitoso

Abinader resaltó que Costa Rica ha logrado consolidar un modelo exitoso en materia de zonas francas tecnológicas y de manufactura avanzada, convirtiéndose en una referencia para otras naciones.

Buenas relaciones

En el marco de su participación en la transmisión de mando presidencial de la presidenta Laura Fernández Delgado, celebrado en el Estadio Nacional de San José, el presidente dominicano resaltó las buenas relaciones bilaterales entre ambas naciones.

“Costa Rica ha sido un ejemplo también en esa zona franca de mayor valor agregado, por tanto, esa buena práctica nosotros también la hemos estado siguiendo hace dos años”, expresó el jefe de Estado al conversar con periodistas durante su visita oficial.

En el traspaso de mando presidencial, Abinader estuvo acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, y por la embajadora dominicana en Costa Rica, María Marranzini Grullón.

El presidente Abinader estaba previsto regresar anoche al país.