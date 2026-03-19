Luis Abinader encabeza desfile cívico-militar y policial por el 182 aniversario de la Batalla del 19 de Marzo

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El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este jueves el desfile cívico-militar y policial con motivo del 182 aniversario de la Batalla del 19 de Marzo, primera gran gesta en defensa de la independencia nacional.

A su llegada a la calle Duarte frente al parque Central, el jefe de Estado, como autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fue recibido con los honores militares de estilo, de acuerdo con su alta investidura, a cargo del Regimiento Guardia de Honor del Ministerio de Defensa, dirigido por la coronel Paula Manuela Fernández Jiménez.

La comisión de recibimiento estuvo encabezada por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; la gobernadora provincial, María Minerva Navarro; el alcalde de Azua, Rafael Hidalgo y el presidente de la Comisión Nacional Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe.

El desfile contó con la participación de miembros del Ejército, Armada y la Fuerza Aérea de República Dominicana, y los agentes de la Policía Nacional, así como estudiantes de distintos centros educativos, quienes desfilaron en honor a los héroes que lucharon por la soberanía dominicana.

Desfile cívico-militar y policial en conmemoración del 182 aniversario de la Batalla del 19 de MarzoFuente externa

En el acto, el presidente de la Comisión Nacional Permanente de Efemérides Patrias, Juan Pablo Uribe, destacó el respaldo del mandatario a la memoria histórica y patriótica del país, al expresar: “Gracias, presidente Luis Abinader, por darle una continuidad permanente en la honra, en la memoria y el reconocimiento al valor, a la determinación y al heroísmo de Azua".

Pero también proclamó, el momento es preciso para reafirmar aquí, en la Azua valerosa, en la Azua ardiente como el sol tropical en su patriotismo, lo que dijo el presidente Luis Abinader en el año 2021 en la Asamblea General de las Naciones Unidas:

“No hay ni habrá jamás solución dominicana a los problemas de Haití. Primero los dominicanos, después los dominicanos y por último los dominicanos.”

En referencia a la significación histórica de la Batalla del 19 de marzo, Uribe resaltó el valor del pueblo azuano y su papel en la defensa de la soberanía, señalando: “Esta Azua y estos azuanos que enterraron el miedo, propinándole una derrota contundente al ejército invasor haitiano y haciéndole morder el polvo definitivo de esa derrota.” Añadió además que la gesta marcó el rumbo de la nación al afirmar: “Y ustedes, ustedes los azuanos, le trazaron al pueblo dominicano el camino que teníamos que seguir y ese camino era el de defender la libertad, la soberanía y nuestra identidad.”

Uribe manifestó que, el nacimiento del país como identificación en República Dominicana el 27 de febrero no fue un acto de odio racial hacia otra nación, más bien fue el trayecto existencial largo y profundo de una identidad que durante años se fue tejiendo y que el 27 de febrero de 1844, en la voz libertaria de los dominicanos, en la Puerta del Conde y bajo el lema sagrado de Dios, Patria y Libertad, “¡Viva la República Dominicana!”, le dio nacimiento fundacional a la República Dominicana.

Presidente Abinader encabeza desfile cívico-militar y policial en conmemoración del 182 aniversario de la Batalla del 19 de MarzoFuente externa

De su lado, la gobernadora provincial, María Minerva Navarro, reconoció el trabajo que ha venido haciendo el gobierno de la República Dominicana liderado por el presidente Luis Abinader, quien afirmó, ha impulsado grandes iniciativas para todo el país, en especial para el pueblo de Azua, que fortalecen cada uno de los servicios básicos de los dominicanos, las infraestructuras, la agricultura, la salud y la educación.

En tanto que, el alcalde de Azua, Rafael Hidalgo, agradeció al presidente Abinader por las ejecutorias que cada día realiza desde su gobierno, con las cuales manifestó, hace patria. "Hace patria en la cercanía con los gobiernos locales y con los municipios, hace patria al desarrollar importantes obras de impacto de desarrollo social, económico y turístico, pero sobre todo, nos llena de orgullo señor presidente el sentido de su dominicanidad y su amor por estas tierras que vieron nacer a Juan Pablo Duarte".

Sobre la Batalla

La Batalla del 19 de Marzo fue el primer enfrentamiento militar de gran escala tras la proclamación de la independencia nacional, ocurrido en la provincia de Azua. En esta acción, las fuerzas dominicanas, bajo el liderazgo del general Pedro Santana, enfrentaron y derrotaron al ejército haitiano que intentaba retomar el control del territorio, marcando un momento clave en la defensa de la soberanía y en la consolidación inicial de la República Dominicana como Estado independiente.

Desfile cívico-militar y policial en conmemoración del 182 aniversario de la Batalla del 19 de MarzoFuente externa

En la actividad, además, estuvieron presentes el ex presidente Hipólito Mejía; la senadora por la provincia de Azua, Lia Ynocencia Diaz; los viceministros de Defensa para Asuntos Militares, Miguel Ángel Rubio Báez; para Asuntos Aéreos y Espaciales, mayor general Técnico de Aviación, Carlos Ramón Febrillet Rodríguez; para Asuntos Navales y Costeros, vicealmirante, Alberto Agustin Morillo Rodríguez y el inspector general de las Fuerzas Armadas, mayor general Delio Buenaventura Colón Rosario.

Además, los comandantes del Ejército de la Republica Dominicana, mayor general Jorge Iván Camino Pérez; de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Juan Bienvenido Crisostomo Martínez; de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez y el director de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz; el comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas, mayor general Celin Rubio Terrero y los diputados Grey Pérez, César Beltré y Brenda Ogando.