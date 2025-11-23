Festividades
Luis Abinader encabeza lanzamiento de Navidad 360 en Santo Domingo Este
El presidente Luis Abinader encabezó este domingo el acto oficial de lanzamiento del programa “Navidad 360”, celebrado en el emblemático Faro a Colón.
La iniciativa busca llevar apoyo integral a las familias dominicanas durante las festividades de fin de año, con distribución de alimentos, actividades culturales y entrega de beneficios comunitarios.
El evento,reunió a cientos de personas en un ambiente festivo y solidario.
Detalles del programa
Apoyo social: entrega de raciones alimenticias y ayudas económicas.
Actividades culturales: conciertos, presentaciones artísticas y espacios de convivencia comunitaria.
Cobertura nacional: el plan se extenderá a distintas provincias para garantizar inclusión y participación.
“Navidad 360” se enmarca en las políticas sociales del Gobierno, que buscan fortalecer la solidaridad y la unión familiar en un momento de celebración colectiva.