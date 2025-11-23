Luis Abinader encabeza lanzamiento de Navidad 360 en Santo Domingo Este

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo el acto oficial de lanzamiento del programa “Navidad 360”, celebrado en el emblemático Faro a Colón.

La iniciativa busca llevar apoyo integral a las familias dominicanas durante las festividades de fin de año, con distribución de alimentos, actividades culturales y entrega de beneficios comunitarios.

El evento,reunió a cientos de personas en un ambiente festivo y solidario.

Detalles del programa

Apoyo social: entrega de raciones alimenticias y ayudas económicas.

Actividades culturales: conciertos, presentaciones artísticas y espacios de convivencia comunitaria.

Cobertura nacional: el plan se extenderá a distintas provincias para garantizar inclusión y participación.

“Navidad 360” se enmarca en las políticas sociales del Gobierno, que buscan fortalecer la solidaridad y la unión familiar en un momento de celebración colectiva.