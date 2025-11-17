Luis Abinader entregó un polideportivo y una estación policial

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña agotaron sendas agendas de trabajo el sábado pasado: el mandatario encabezó dos inauguraciones en Santo Domingo Este, mientras la vicemandataria estuvo entregando obras en Santiago y Bonao.

Abinader inició su jornada con la inauguración del Polideportivo Isabelita, Profesor Virgilio Frías, que es una obra destinada a fortalecer el deporte comunitario y ofrecer espacios dignos para el desarrollo de los niños, jóvenes y atletas de la zona.

El recinto deportivo cuenta con graderías rehabilitadas, iluminación de alta eficiencia, áreas más seguras que permitirán su uso para actividades culturales y recreativas.

El presidente Abinader concluyó su agenda con la inauguración de la Estación Policial Los Mina Viejo, la cual contribuirá a fortalecer la seguridad ciudadana con la presencia de la policía preventiva.

En el discurso central, el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, dijo que la obra ejecutada es una muestra del compromiso del presidente con la sociedad.

Agenda Raquel Peña

De su lado, la vicepresidenta Raquel Peña encabezó una jornada de trabajo que incluyó la apertura del nuevo centro del Programa Oportunidad 14-24 en el sector Cienfuegos, en Santiago; la entrega del tótem urbanístico e Informativo de Santiago Oeste; y la inauguración del remozado hospital municipal de Piedra Blanca, en Bonao.

El nuevo centro del Programa Oportunidad 14-24 permitirá integrar a cien jóvenes, los cuales recibirán formación técnico-profesional y apoyo para su inserción laboral.

Durante su recorrido también develó el Tótem Urbanístico e Informativo de Santiago Oeste, junto al senador Daniel Rivera.

La jornada concluyó en Bonao, donde entregó el hospital municipal en beneficio de 26,000 ciudadanos de Monseñor Nouel y oficializó la entrega de fondos para la construcción del Mercado Municipal de Bonao y el Palacio Municipal de Piedra Blanca.