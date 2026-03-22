Luis Abinader hablará al país este domingo: detalles de la transmisión

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El presidente de la República, Luis Abinader, dirigirá un mensaje al país este domingo, a través de una cadena nacional de radio y televisión.

La alocución del jefe de Estado está pautada para las 4:00 de la tarde y será transmitida, además, por todas las plataformas digitales oficiales de la Presidencia de la República, garantizando su alcance a toda la ciudadanía.

Durante su intervención, el mandatario abordará temas de alto interés nacional, como parte del compromiso del Gobierno con la transparencia, la rendición de cuentas y la comunicación directa con el pueblo dominicano.