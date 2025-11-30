Luis Abinader: hemos convertido al país en una República policéntrica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

*Santiago.-* El presidente Luis Abinader afirmó este sábado que su gestión ha transformado a la República Dominicana en una “República policéntrica”, con polos de desarrollo consolidados en el Cibao, la región Sur, el Este y el Gran Santo Domingo, durante un acto en el que recibió un reconocimiento especial de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) por ser el gobernante que más recursos ha destinado al desarrollo de esta provincia.

El reconocimiento fue entregado en el marco de la celebración del 64 aniversario de la ACIS, institución que agrupa a 63 asociaciones empresariales y más de 3.000 miembros directos de la región Norte.

El 40% del PIB

En su discurso, el mandatario destacó que Santiago y la región Cibao aportan cerca del 40 % del PIB nacional, lideran las exportaciones de zonas francas y sostienen una parte sustancial del empleo formal del país.

“Cada peso invertido aquí se multiplica en empleos, emprendimiento y competitividad”, enfatizó.

Principales anuncios y datos mencionados por el Presidente

RD$8 mil millones para Carretera del Ámbar

Durante su intervención, el jefe de Estado adelantó que el pasado jueves fue publicada la licitación de la carretera Santiago–Puerto Plata (conocida como corredor Ámbar o “carretera del Ámbar”), obra que será ejecutada bajo la modalidad de alianza público-privada y que ya cuenta con un depósito inicial de RD$ 8,000 millones para su inicio inmediato.

Los cuatro polos del desarrollo

Asimismo, enumeró los cuatro grandes polos de desarrollo que, según su visión, están reconfigurando el mapa económico del país:

*Región Norte (Cibao):* Polo industrial y de innovación, con Santiago como capital productiva.

Incluye la ampliación y modernización de zonas francas, el monorriel y teleférico de Santiago (en ejecución), nuevas conexiones viales intermunicipales y cobertura 5G en expansión.

*Región Este:* Hub turístico y de servicios globales. En Miches, gracias a la alianza con Promiches, se pasó de 5 proyectos hoteleros proyectados a 7 en construcción, generando miles de empleos directos e indirectos en la provincia de El Seibo.

*Región Sur:* Polo emergente del siglo XXI, con Pedernales–Cabo Rojo como locomotora. "El nuevo muelle de Cabo Rojo recibió ayer simultáneamente dos cruceros, algo impensable hace cinco años. El desarrollo impactará positivamente las provincias Pedernales, Independencia, Bahoruco y Barahona".

*Gran Santo Domingo:* Polo financiero, administrativo y tecnológico, que afirmó ahora se complementa con regiones fuertes y descentralizadas.

Desarrollo Manzanillo

El jefe de Estado también resaltó el desarrollo integral de Manzanillo, donde se construye un puerto que reducirá en una hora el tiempo de exportación hacia Estados Unidos, una planta de generación de 1,600 megavatios (la mayor inversión privada energética del país en décadas) y una zona industrial especial. "El antiguo puerto será convertido en muelle turístico y multimodal".

*Cifras macroeconómicas destacadas*

Abinader subrayó que, pese a la pandemia, la inflación global y las tensiones geopolíticas, la República Dominicana exhibe uno de los crecimientos acumulados más altos de América Latina en los últimos cinco años.

Entre los indicadores mencionados:

*Turismo:* récord histórico continuo; 2025 proyecta superar nuevamente los 10 millones de visitantes.

*Inversión Extranjera Directa:* se espera cerrar el año por encima de los US$5,000 millones.

Sostuvo que las exportaciones han tenido un crecimiento sostenido y una mayor diversificación y que la inflación ha sido controlada sin sacrificar el crecimiento, estabilidad cambiaria y solidez fiscal.

“La confianza es el bien económico más valioso que puede tener una nación, y esa confianza la hemos construido juntos: gobierno, sector privado y sociedad”, afirmó.

Al finalizar, el presidente de la ACIS, Marco Santana, acompañado por ex presidentes y representantes de los sectores agropecuario, construcción, comercio, importación y provisiones, entregó una placa de reconocimiento al mandatario por “su liderazgo y compromiso histórico con el desarrollo de Santiago y la región Norte”.

“La República Dominicana será tan fuerte como sea Santiago, y Santiago será tan fuerte como lo sean sus emprendedores”, concluyó Abinader, reiterando su compromiso de seguir trabajando de la mano con el sector empresarial para consolidar un país de oportunidades en todas sus regiones.