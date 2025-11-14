Luis Abinader inaugura Hospital Municipal y nuevas viviendas en Monseñor Nouel y Santo Domingo Este

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader desarrollará este sábado una amplia agenda que incluye la inauguración del Hospital Municipal de Piedra Blanca en la provincia Monseñor Nouel, además de un polideportivo y un destacamento policial en el municipio de Santo Domingo Este, obras destinadas a fortalecer los servicios públicos, mejorar la infraestructura comunitaria y continuar el proceso de modernización que impulsa el Gobierno en todo el territorio nacional.

Durante la jornada, el presidente Abinader también entregará nuevos apartamentos en el distrito municipal de San Luis, contribuyendo al acceso digno a la vivienda para decenas de familias que desde mañana sábado cumplen el sueño de tener un hogar propio.

Monseñor Nouel

La agenda del mandatario iniciará a las 11:00 de la mañana con la inauguración del remozamiento del Hospital Municipal de Piedra Blanca, una obra diseñada para mejorar la calidad de la atención médica y ampliar los servicios disponibles para las familias de la comunidad y zonas aledañas.

Posteriormente, el gobernante se reunirá con autoridades municipales, quienes le presentarán los avances en la construcción del Palacio Municipal y del Mercado Municipal de esta provincia.

Santo Domingo Este

Luego, el jefe de Estado se trasladará al distrito municipal de San Luis en Santo Domingo Este, donde encabezará la entrega de nuevos apartamentos del proyecto Mi Vivienda San Luis, del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), destinados a mejorar las condiciones de vida de familias que hoy acceden a un hogar digno y seguro.

El mandatario también dejará inaugurado un Polideportivo en el Ensanche Isabelita, un espacio diseñado para impulsar el deporte y la convivencia comunitaria, con instalaciones modernas que beneficiarán a jóvenes y atletas de Santo Domingo Este.

La agenda del mandatario de este sábado concluye con la inauguración de un Destacamento Policial en el sector de Los Mina, una obra que reforzará la seguridad ciudadana y garantizará una mayor presencia preventiva en la comunidad.

Estas iniciativas forman parte del compromiso asumido por la actual gestión para elevar la calidad de vida de la población mediante inversiones que generen desarrollo, oportunidades y seguridad, reafirmando la política del Gobierno de llevar soluciones concretas a las comunidades con cercanía, eficiencia y un impacto directo en el bienestar ciudadano.