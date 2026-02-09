Luis Abinader inauguró varias obras en La Novia del Atlántico

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

Con la presencia del presidente de la República Luis Abinader y el ministro de Turismo David Collado, fue inaugurado ayer el “Holiday Inn Puerto Plata” un hotel con 115 habitaciones, desarrollado con una inversión de US$26 millones en la comunidad turística Playa Cofresí de este municipio, ubicada a solo 15 minutos del centro de esta ciudad, y que fortalece la oferta turística de la costa norte dominicana.

El presidente Abinader aprovechó la ocasión para recordar los inicios del turismo en este destino, incluso destacó que uno de los factores del retroceso de esta actividad fue la ausencia de marcas internacionales.

Valoró que se ha producido el regreso de la marca Holiday Inn como parte de la estrategia para reposicionar este destino a nivel global.

Resaltó que existen avances claves en infraestructuras, entre ellas la Autopista del Ámbar que conectará a Santiago con Puerto Plata en apenas 30 minutos, la recuperación integral con una inversión superior a los 700 millones de pesos de la playa del municipio turístico de Sosúa.

De su lado, el ministro de turismo, David Collado informó que este destino recibirá este año dos millones 200 mil cruceristas, un récord histórico e incluso más del 95 por ciento de estos visitantes descenderán a la ciudad, lo que de seguro dinamizará la economía de la zona, incluyendo taxistas, artesanos, emprendedores y operadores turísticos.

En representación de la Empresa IGH Hoteles & Resortes, inversionista de esta obra, habló Alex Grecian, el cual destacó la fortaleza que tiene la marca Holiday Inn.

Ruta del Encuentro

El presidente Abinader también presentó ayer, en el Parque Histórico La Isabela, la Ruta del Encuentro de Dos Civilizaciones, una ambiciosa iniciativa que busca rescatar, proteger y poner en valor el trayecto histórico original del siglo XV, posicionando a la República Dominicana como un referente histórico-cultural de alcance global.

Otras inauguraciones

El presidente Abinader acompañado del ministro de Deportes, Kelvin Cruz, dejó inaugurados los multiusos techados de los Clubes Deportivos General Gregorio Luperón y Gustavo Behall, ubicados en los sectores Ensanche Dubocq (Los Callejones) y el Centro Histórico de esta ciudad con un costo superior a los RD$60.0 millones.