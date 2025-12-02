Luis Abinader inicia Villa Navidad 2025, un área festiva con luces multicolores

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

Con un espectáculo multicolor, luces, villancicos, obras teatrales, música, mucha alegría y algarabía se inició anoche en los jardines del Estadio Olímpico “Villa Navidad 2025”. El presidente Luis Abinader encabezó el acto junto a la primera dama Raquel Arbaje, la alcaldesa Carolina Mejía y el presidente del Banco de Reservas, Leonardo Aguilera.

El encendido de “Villa Navidad 2025”, estuvo a cargo de niños . Observaron cientos de personas que llenaron el espacio donde se desarrolló la ceremonia.

El espacio festivo y familiar estará abierto al público todos los días de la semana desde las 6:00 de la tarde a 10:00 de la noche, exceptuando el 24 y el 31 de este mes. La entrada es gratis.

“Esta es una época de amor, de alegría, de unión y de esperanza. Dejamos todo lo negativo atrás y recordemos lo positivo, el optimismo para un nuevo año”, expresó el presidente Abinader al pronunciar las palabras centrales del acto en medio de la algarabía de niños y adultos.

Exhortó a la población a vivir la magia de ese espectáculo multicolor con todos los personajes tradicionales de la Navidad, montado por diversas instituciones del Estado con la colaboración del sector privado, que consideró “una experiencia especial, hecha con amor, esperanza y dedicación”.

Además del espectáculo multicolor de las luces, en Villa Navidad habrá actividades culturales, artísticas y recreativas para toda la familia todas las noches.

Niños, adolescentes y adultos que recorrían las instalaciones se maravillaban al ver el montajes con los personajes como Papá Noel, renos, duendes, pingüinos, oso polar, muñecos de nieve y los árboles de Navidad decorados con luces brillantes y diversas estaciones donde podían disfrutar de dulces, bebidas y otras exquisiteces.

El acto de inauguración de Villa Navidad terminó con el musical “La Fábrica de Dulces 2025”, que combinó fantasía, canto, personajes infantiles y la aparición de Santa Claus.

Cada año es mayor la cantidad de personas que visitan Villa Navidad.

Hoy en Santiago la vicepresidente Raquel Peña encabezará la inauguración en Santiago de los Caballeros de Villa Navidad.