Luis Abinader instruye al ERPP a recuperar todos los recursos robados en actos de corrupción

En un discurso marcado por un tono firme y categórico, el presidente Luis Abinader instruyó este viernes al Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) a no detenerse hasta lograr la devolución total de los recursos sustraídos al Estado en casos de corrupción administrativa.

La disposición del jefe de Estado fue anunciada durante su rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional, escenario en el que el mandatario reafirmó que en su gestión “no habrá escondites, no habrá silencio cómplice ni habrá poder para quien esté o se crea por encima de la ley”.

“Mi compromiso es claro: tendrán que devolver hasta el último peso de lo robado”, enfatizó el jefe de Estado, al dejar sentado que el Gobierno continuará constituyéndose en actor civil en los procesos judiciales vinculados al desfalco de fondos públicos.

Abinader hizo referencia a casos como el de la prestadora de servicios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), subrayando que quienes resulten responsables no solo enfrentarán consecuencias penales, sino también la obligación de resarcir económicamente al Estado.

Sin intocables

El mandatario sostuvo que desde su llegada al poder impulsó el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público y el respeto a la separación de poderes, como pilares para garantizar que la ley alcance a todos por igual.

“En este gobierno no existen intocables. No existen protegidos. No existen excusas. Nadie está por encima de la ley”, reiteró ante legisladores, funcionarios y representantes de distintos sectores del país.

El ERPP, encargado de coordinar las acciones de recuperación de bienes públicos, está integrado por Fernando P. Henríquez como coordinador general, junto a Manuel Conde Cabrera y Rafael Rivas Solano.

Con esta instrucción, el presidente Abinader reafirma la línea de su administración en materia de transparencia y rendición de cuentas, colocando la recuperación del patrimonio público como un eje central en la lucha contra la corrupción y en la consolidación de la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.