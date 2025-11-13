Luis Abinader juramenta 2,421 nuevos agentes, con ello suman 6,500 policías formados

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la juramentación de la tercera promoción de 2,421 nuevos agentes de la Policía Nacional, alcanzando un total de 6,500 miembros formados bajo el modelo educativo de la Reforma Policial que impulsa el Gobierno, con énfasis en los valores, la disciplina y la vocación de servicio.

Tras tomar el juramento a los nuevos miembros de la Policía en el Coliseo Teo Cruz, de las promociones 146 “María Trinidad Sánchez” de la Escuela de Entrenamiento Policial de Hatillo, San Cristóbal y 147 “Hermanas Mirabal” del Campus Gaspar Hernández, Espaillat, el jefe de Estado felicitó a los padres y madres de los graduandos por el apoyo, sacrificio y dedicación brindados durante el proceso de formación, al tiempo que los exhortó a sentirse orgullosos de ver a sus hijos servir a la patria con honor, disciplina y compromiso ciudadano.

Equidad, transparencia y modernización

Durante la ceremonia de graduación del "Curso Básico de Formación Policial”, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó la visión de Estado del presidente Luis Abinader y reafirmó el compromiso del Gobierno con la equidad, la transparencia y la modernización de la Policía Nacional, al tiempo que celebró la graduación de 2,421 nuevos agentes, entre ellos 1,408 hombres y 1,013 mujeres, una promoción que representa un paso firme hacia la meta de incorporar 20,000 nuevos miembros a la institución para el año 2028.

La funcionaria informó que de este grupo, 1,800 serán integrados al programa piloto del nuevo modelo de patrullaje que se implementa en distintas zonas del país, donde serán monitoreados y evaluados de forma continua, tanto en su desempeño como en las condiciones necesarias para ejercer su labor con honor y eficiencia. Además, 621 de los graduados pasarán a formar parte de la Dirección Central de Prevención de la Policía Nacional, fortaleciendo así las acciones de seguridad ciudadana. “Ustedes representan hoy la satisfacción del deber cumplido en una primera etapa y el desafío de seguir trabajando para mejorar. Su presencia en la Policía Nacional aumenta las esperanzas de hombres y mujeres que aspiran a una policía que, como su mismo logo lo dice, es para proteger y servir”.

Visión del presidente Abinader de fortalecer la educación en la Policía

La presidenta de la Comisión de Reforma Educativa, Mu-Kien Adriana Sang Ben, explicó que su participación en el proceso de reforma policial responde a la visión del presidente Abinader de fortalecer la educación continuada dentro de la institución, un pilar esencial para lograr una transformación estructural sostenible.

Sang Ben resaltó que se han desarrollado múltiples programas formativos enfocados en derechos humanos y actualización profesional, con el apoyo de las policías de Chile y Colombia. Destacó que el mandato presidencial se ha cumplido con responsabilidad, avanzando hacia la meta de contar con 20,000 nuevos agentes para 2028 y explicó que para abril del próximo año se espera alcanzar la cifra de 9,000 agentes graduados, lo que representa casi el 50% de la meta establecida. Indicó que hasta la fecha, ya se han formado alrededor de 6,500 policías, y con la próxima graduación de abril se prevé superar significativamente ese número, fortaleciendo así el proceso de transformación y profesionalización de la institución.

Un nuevo capítulo en la historia

De su lado, la directora de Entrenamiento Policial, coronel Alexandra Familia Acevedo, destacó el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de los nuevos agentes que hoy se integran a las filas de la Policía Nacional Dominicana y señaló que esta graduación marca “un nuevo capítulo en la historia de quienes asumen el noble compromiso de proteger y servir a los ciudadanos”, resaltando que los graduandos son el reflejo de una institución que avanza hacia una transformación basada en la profesionalidad, la transparencia y el respeto a los derechos humanos.

Asimismo, la coronel Familia Acevedo agradeció el respaldo del presidente Luis Abinader por su firme compromiso con la seguridad ciudadana y por impulsar la dignificación del cuerpo policial, así como al director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, por su liderazgo en el proceso de reforma. Como primera mujer designada al frente de la Escuela de Entrenamiento Policial Mayor General Retirado Eulogio Benito Monción Leonardo, expresó que asumió esta responsabilidad con humildad y determinación, convencida de que el liderazgo y la entrega no tienen género, sino vocación y sentido de patriotismo.

Entrega de diplomas a los graduandos más destacados

El jefe de Estado entregó los diplomas a los jóvenes Rossibel Danerys De la Rosa Florián y Josué De los Santos Campusano, quienes recibieron el reconocimiento en representación de todos los graduandos, simbolizando el orgullo, la dedicación y el compromiso de esta nueva generación de servidores públicos.

Mientras que la ministra de Interior y Policía, entregó placas de reconocimiento a las graduandas de la promoción 146 “María Trinidad Sánchez” de la Escuela de Entrenamiento Policial de Hatillo, San Cristóbal: Rossibel Danerys De la Rosa (mérito al conocimiento); Mirna Yeliza Féliz ( mérito a la disciplina); Altagracia García Polanco ( mérito al espíritu policial) y Génesis Abad del Orbe (mérito al concepto del deber).

De igual forma, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional, entregó placas de reconocimiento a los graduandos destacados de la promoción 147 “Hermanas Mirabal” del Campus Gaspar Hernández: Josué De los Santos Campusano (mérito al conocimiento), Samuel David Fernández Féliz (mérito a la disciplina), Luis Manuel Guzmán Delgadillo (mérito al espíritu policial) y Darling Javier Mejía Pérez (mérito al concepto del deber).

En representación de los graduandos, la raso Arianna Abigaíl Montero expresó palabras de agradecimiento, en las que destacó el honor de haber culminado con éxito esta etapa de formación y el compromiso de servir al país con integridad, disciplina y vocación. Agradeció al presidente Luis Abinader, a las autoridades policiales y a los instructores por el respaldo y la orientación recibidos durante el proceso, reafirmando que cada uno de los nuevos agentes asume con orgullo la misión de velar por la seguridad y el bienestar de todos los dominicanos.

La bendición de la ceremonia estuvo a cargo del capellán teniente coronel Catalino Pérez, quien elevó una oración de gratitud y pidió la guía divina para los nuevos graduandos en el cumplimiento de su misión al servicio del país.

Acompañaron al presidente Luis Abinader, en representación del ministro de Defensa, teniente coronel Carlos Antonio Fernández Onofre, estuvo el rector de la Universidad Nacional de la Defensa (UNADE), mayor general, Rafael Vázquez Espínola; el subdirector de la Policía Nacional, general Juan Guzmán; el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto Hernández y la rectora interina del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), coronel Aída M. Valdez.