Luis Abinader observa ley Pago Deuda

El presidente Luis Abinader devolvió a la Cámara de Diputados la ley que autoriza el pago de deudas por obras ejecutadas sin contrato, tras formular una serie de observaciones al texto, aprobado reciente por el Congreso Nacional.

La decisión del mandatario, señala una nota, obliga a los diputados a conocer de nuevo la pieza legislativa y a pronunciarse solo sobre las observaciones remitidas por el Poder Ejecutivo, sin posibilidad de introducir modificaciones adicionales a la iniciativa.

Al referirse a la devolución de la ley, Enrique Rosario, presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (Codia), aseguró que las observaciones hecha por Abinader son solo de forma y no afectan el fondo de la legislación.

La ley devuelta a los diputados tuvo originen en un proyecto elaborado por el Codia, que identificaba 571 empresas y beneficiarios con pagos pendientes por obras públicas y mantenimientos correctivos, muchos de los cuales fueron realizados hace 30 años, en especial a favor del Ministerio de Educación (Minerd).