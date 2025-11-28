Luis Abinader recibe documento de reforma integral “Déjala Ir”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo. - El presidente Luis Abinader expresó una vez más completo respaldo a la lucha contra la violencia de género e intrafamiliar y se mostró a favor de la Reforma Integral 'Déjala Ir' y del Pacto Nacional por la Vida que le fue presentado por senadoras y diputadas de todos los partidos políticos y que establece ejes de protección, predicción y prevención de feminicidios y filicidios.

En el acto también participaron, la vicepresidenta Raquel Peña; la ministras, de Interior y Policía, Faride Raful, y de la Mujer, Mayra Jiménez; una de las hijas del presidente, Adriana Abinader; y la diputada Kinsberly Taveras junto a una representación de mujeres diputadas y senadoras.

El mandatario se ha comprometido a luchar contra la violencia en todas sus formas.

El mandatario destacó la importancia de la unidad demostrada por todas las organizaciones políticas y diversos sectores nacionales para hacer frente a los problemas nacionales y cumplir con el objetivo primordial de salvar vidas, demostrando así sensatez, eficacia y eficiencia en sus responsabilidades.

“El pueblo dominicano quiere resultados. Y cuando entre todos dan resultados, fortalecemos realmente la democracia y la hacemos eficiente y eficaz”, indicó Abinader.

Continúo instando a “que sigamos trabajando juntos con todo el sector político, con todos ustedes y que esto no sea una propuesta de un partido político, ni la ejecución de un gobierno. Que esto sea un tema nacional”.

Al citar algunos avances logrados en su gestión de Gobierno, el jefe de Estado recordó que se aumentaron las casas de acogida de tres a 18, permitiendo a mujeres afectadas contar con un refugio seguro.

Asimismo, se creó una unidad especial en la Policía Nacional y los feminicidios registran un descenso de 233 en el 2011 a 51, entre enero y noviembre de 2025.

A pesar de la tendencia a la baja, fue enfático al reiterar que "una sola muerte es demasiado”, por lo que se comprometió a revisar los documentos recibidos y adaptar los recursos necesarios para su ejecución.

Déjala Ir

La Reforma Integral “Déjala Ir”, contempla una inversión de 5,000 millones de pesos para las labores de prevención, protección y predicción y establece la necesidad de un marco legal robusto y la ejecución de políticas públicas que permitan que la ayuda necesitada pueda ser brindada de manera oportuna, resaltó la diputada Kinsberly Taveras, autora de la pieza.

“La violencia de género desborda a cualquier gobierno y a cualquier ministerio y hay que protegerlo con un marco legal que funcione a través del tiempo y le dé continuidad”, conlcuyó Taveras.

Además, indicó que la pieza fue consensuada ampliamente por el 95% de los legisladores, incluyendo senadores y diputados y los presidentes de ambas cámaras.

También resaltó que actualmente en el Congreso hay 71 diputadas y 4 senadoras, resaltando así el rol activo de las mujeres en la sociedad.

Citó otros logros alcanzados en estos cinco años de Gobierno: la modernización de la respuesta estatal con tecnología, fiscalía especializada, crédito, presupuesto, reforma policial y fortalecimiento del Ministerio Público, así como comunidades de cuidado en la reducción del embarazo de adolescentes, la lucha contra el castigo físico y prostitución infantil.