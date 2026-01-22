Luis Abinader, en recuperación por fresfriado; retomará agenda este viernes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader sigue en franca recuperación de un resfriado viral que le aqueja desde el pasado martes en la noche.

Así lo informó el director de Prensa del mandatario, Alberto Caminero, quien indicó que Abinader retomará su agenda desde este viernes y reactivará sus actividades de este fin de semana.

Pese a que ha estado aquejado de salud, el jefe de Estado se mantiene atento a sus funciones desde su hogar, donde ha contactado a funcionarios para dar seguimiento a sus acciones.

"Abinader agradece a los dominicanos y a los medios de comunicación por estar pendientes de su salud", dijo Caminero en un breve mensaje enviado a los medios de comuncación.

Abinader suspendió su participación de los actos religiosos el pasado miércoles en Higüey, en la provincia La Altagracia, debido al resfriado viral.